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Shiseido приостанавливает поставки своей продукции в Россию

Shiseido приостанавливает поставки своей продукции в Россию Японская косметическая компания Shiseido приняла решение приостановить поставки своей продукции в Россию в связи с нынешней ситуацией на территории Украины.
Бизнес
10 марта 2022 г. 12:19
Shiseido приостанавливает поставки своей продукции в Россию

Японская косметическая компания Shiseido приняла решение приостановить поставки своей продукции в Россию в связи с нынешней ситуацией на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице компании в соцсети LinkedIn.

"Мы глубоко шокированы зрелищем того, как 2 млн детей, женщин и пожилых людей оставляют своих любимых в Украине, пересекая границу соседних государств в страхе за свою жизнь, - говорится в заявлении Shiseido. - В связи с этим мы приняли решение немедленно приостановить поставки нашей продукции в Россию. Кроме того, приостанавливаются наши новые инвестиции на российском рынке, в том числе в сфере рекламы".

8 марта AFP сообщило о том, что один из крупнейших в мире производителей косметики - французская компания L'Oreal - намерена приостановить работу своих магазинов на территории России.

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