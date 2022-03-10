Shiseido приостанавливает поставки своей продукции в Россию

Японская косметическая компания Shiseido приняла решение приостановить поставки своей продукции в Россию в связи с нынешней ситуацией на территории Украины.

Японская косметическая компания Shiseido приняла решение приостановить поставки своей продукции в Россию в связи с нынешней ситуацией на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице компании в соцсети LinkedIn.

"Мы глубоко шокированы зрелищем того, как 2 млн детей, женщин и пожилых людей оставляют своих любимых в Украине, пересекая границу соседних государств в страхе за свою жизнь, - говорится в заявлении Shiseido. - В связи с этим мы приняли решение немедленно приостановить поставки нашей продукции в Россию. Кроме того, приостанавливаются наши новые инвестиции на российском рынке, в том числе в сфере рекламы".

8 марта AFP сообщило о том, что один из крупнейших в мире производителей косметики - французская компания L'Oreal - намерена приостановить работу своих магазинов на территории России.