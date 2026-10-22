Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    Шавкат Мирзиёев:Кашкадарьинская область привлекла 7 млрд долларов иностранных инвестиций за 5 лет

    Бизнес
    • 22 октября, 2026
    • 19:46
    Шавкат Мирзиёев:Кашкадарьинская область привлекла 7 млрд долларов иностранных инвестиций за 5 лет

    Узбекистан за последние пять лет привлек 7 млрд долларов США иностранных инвестиций в Кашкадарьинскую область, где азербайджанская государственная компания AzerGold планирует освоить золотое месторождение "Акба".

    Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с зарубежными инвесторами в ходе его рабочей поездки в регион. На этой встрече также принял участие председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

    На встрече Ш.Мирзиёев обсудил с иностранными партнерами перспективы промышленного развития Кашкадарьи и привлечение инвестиций. По словам президента, за последние пять лет в регион также было направлено 20 трлн сумов внутренних инвестиций.

    В рамках представленных инициатив подготовлен 161 проект общей стоимостью более 6 млрд долларов США. Из них 69 объектов уже введены в эксплуатацию, еще на 92 началось строительство. Президент Узбекистана подчеркнул необходимость углубления переработки сырья и внедрения современных технологий.

    "2027 год станет годом развития Кашкадарьи на основе современной промышленности и агротехнологий", - заявил Ш.Мирзиёев.

    В Китабском районе Кашкадарьинской области планируется реализовать проект по добыче золота с участием азербайджанской стороны.

    21 октября AzerGold сообщила о регистрации в Узбекистане своей первой зарубежной дочерней компании - AzerGold Uzbekistan. Она займется геологоразведкой, оценкой минеральных ресурсов и изучением коммерческих перспектив освоения месторождения "Акба".

    По данным узбекской стороны, извлекаемые запасы золота на месторождении превышают 13 тонн, а дополнительная разведка может выявить потенциал еще до 50 тонн.

    В июне 2026 года AzerGold и Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана подписали рамочное соглашение о совместном освоении "Акба". Кроме того, компания развивает сотрудничество с узбекскими партнерами по геологоразведке перспективных участков в Навоийской области.

    После получения необходимых разрешений AzerGold планирует провести на "Акба" геологоразведочные работы продолжительностью около 18 месяцев. По их итогам будут подготовлены технико-экономическое обоснование и инвестиционное предложение для оценки перспектив промышленной разработки месторождения.

    Шавкат Мирзиёев Закир Ибрагимов ЗАО AzerGold
    Şavkat Mirziyoyev: "Qaşqadərya vilayətinə son beş ildə 7 milyard dollar xarici investisiya cəlb olunub"
    Mirziyoyev discusses Kashkadarya's investment prospects with AzerGold chairman
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    21:25
    Politico: Волна протестов осенью и зимой перекинется на всю Европу
    Другие страны
    21:07
    В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 году
    Экология
    20:51
    В Азербайджане налоговые льготы для резидентов технопарков продлены до 20 лет
    Финансы
    20:48
    США и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в морской сфере
    Другие страны
    20:41
    Житель Брюсселя призвал к сотрудничеству в поиске пропавших без вести
    Внешняя политика
    20:29
    Фархад Раджабли стал 12-кратным чемпионом Европы
    Индивидуальные
    20:20
    Трамп обвинил Иран в попытках повысить цены на нефть перед выборами в США
    Другие страны
    20:18
    В Бишкеке обсудили усиление независимости высших аудиторских органов
    Финансы
    20:11
    Председатель правления "Нахчыван Агросервис" арестован
    Происшествия
    Лента новостей