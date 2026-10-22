Шавкат Мирзиёев:Кашкадарьинская область привлекла 7 млрд долларов иностранных инвестиций за 5 лет

Узбекистан за последние пять лет привлек 7 млрд долларов США иностранных инвестиций в Кашкадарьинскую область, где азербайджанская государственная компания AzerGold планирует освоить золотое месторождение "Акба".

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с зарубежными инвесторами в ходе его рабочей поездки в регион. На этой встрече также принял участие председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

На встрече Ш.Мирзиёев обсудил с иностранными партнерами перспективы промышленного развития Кашкадарьи и привлечение инвестиций. По словам президента, за последние пять лет в регион также было направлено 20 трлн сумов внутренних инвестиций.

В рамках представленных инициатив подготовлен 161 проект общей стоимостью более 6 млрд долларов США. Из них 69 объектов уже введены в эксплуатацию, еще на 92 началось строительство. Президент Узбекистана подчеркнул необходимость углубления переработки сырья и внедрения современных технологий.

"2027 год станет годом развития Кашкадарьи на основе современной промышленности и агротехнологий", - заявил Ш.Мирзиёев.

В Китабском районе Кашкадарьинской области планируется реализовать проект по добыче золота с участием азербайджанской стороны.

21 октября AzerGold сообщила о регистрации в Узбекистане своей первой зарубежной дочерней компании - AzerGold Uzbekistan. Она займется геологоразведкой, оценкой минеральных ресурсов и изучением коммерческих перспектив освоения месторождения "Акба".

По данным узбекской стороны, извлекаемые запасы золота на месторождении превышают 13 тонн, а дополнительная разведка может выявить потенциал еще до 50 тонн.

В июне 2026 года AzerGold и Министерство горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана подписали рамочное соглашение о совместном освоении "Акба". Кроме того, компания развивает сотрудничество с узбекскими партнерами по геологоразведке перспективных участков в Навоийской области.

После получения необходимых разрешений AzerGold планирует провести на "Акба" геологоразведочные работы продолжительностью около 18 месяцев. По их итогам будут подготовлены технико-экономическое обоснование и инвестиционное предложение для оценки перспектив промышленной разработки месторождения.