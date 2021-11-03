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Шамиль Айрым: Турецкие бизнесмены посетят Шушу

Шамиль Айрым: Турецкие бизнесмены посетят Шушу Как вы знаете, на следующей неделе мы празднуем славную победу Азербайджана, Победу Карабаха. Позднее, в конце этого месяца Шушу посетят бизнесмены из Турции и Азербайджана. Считаю это очень важным. Наши бизнесмены также должны познакомиться со зверствами
Бизнес
3 ноября 2021 г. 08:24
Шамиль Айрым: Турецкие бизнесмены посетят Шушу
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Как вы знаете, на следующей неделе мы празднуем славную победу Азербайджана, Победу Карабаха. Позднее, в конце этого месяца Шушу посетят бизнесмены из Турции и Азербайджана. Считаю это очень важным. Наши бизнесмены также должны познакомиться со зверствами, совершаемыми на этих землях в течение 30 лет.

Как передает турецкое бюро Report, об этом на мероприятии Союза азербайджанских предпринимателей в Турции (САПТ) заявил член Великого национального собрания Турции (ВНСТ) и глава турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым.

Шамиль Айрым
Шамиль Айрым

Ш.Айрым отметил, что роль предпринимателей в восстановлении Карабаха и организации там реставрационных работ на высоком уровне велика:

«У азербайджанских предпринимателей в Турции большие достижения. Это очень обнадеживает. Здесь предприниматели также заинтересованы в инвестировании в Карабах, и верю, что этот фактор сыграет особую роль в возрождении наших освобожденных земель».

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Версия на английском языке Turkish businessmen to visit Azerbaijan’s Shusha
Версия на азербайджанском языке Şamil Ayrım: “Türkiyədən olan iş adamları Şuşanı ziyarət edəcək”

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