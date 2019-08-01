Шахин Мустафаев: В этом году предприниматели получили льготные кредиты на 50 млн манатов

В индустриальных парках и районах, созданных в регионах Азербайджана, зарегистрировано 78 резидентов, 45 из них уже приступили к деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на совещании при президенте Ильхаме Алиеве.

По его словам, из предусмотренных в объеме 6,4 млрд манатов инвестиций фактически вложено 5,7 млрд манатов, в рамках проектов создано более 11 тыс. новых рабочих мест: "По итогам деятельности в рамках проектов произведена продукция на 1,5 млрд манатов, часть продукции на сумму 300 млн манатов ушла на экспорт".

Министр отметил, в стране будет создан 51 агропарк: "Из них уже фактически действуют 22 агропарка, еще 11 начнут деятельность к концу года. В результате этих проектов в экономику страны будет инвестировано дополнительно 2,4 млрд манатов. Ожидается открытие более 4 000 новых рабочих мест".

Шахин Мустафаев также сообщил, что предприниматели получили льготные кредиты на 50 млн манатов в первом полугодии, а во втором ожидается выдача еще 120 млн манатов.