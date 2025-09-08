ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Шахин Мустафаев: Отношения Азербайджана и Китая вступили в новый этап

    Бизнес
    • 08 сентября, 2025
    • 17:28
    Шахин Мустафаев: Отношения Азербайджана и Китая вступили в новый этап

    Отношения Азербайджана и Китая вступили в новый этап, и установление всестороннего стратегического партнерства между странами придало мощный импульс торговому и инвестиционному сотрудничеству.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев на мероприятии по двустороннему продвижению инвестиций между Китаем и Азербайджаном, организованном в рамках 25-й Китайской международной выставки инвестиций и торговли (CIFIT 2025) в Сямыне.

    Он связал продолжение этой положительной тенденции с активным и совместным участием обеих стран в инициативе "Один пояс, один путь".

