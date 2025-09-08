İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Şahin Mustafayev: "Azərbaycan-Çin münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoyub"

    Biznes
    • 08 sentyabr, 2025
    • 17:14
    Şahin Mustafayev: Azərbaycan-Çin münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoyub
    Şahin Mustafayev

    Azərbaycan-Çin münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoyub və ölkələr arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlığın qurulması ticarət və investisiya əməkdaşlığına güclü təkan verib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Çinin Fucian əyalətinin Siamen şəhərində keçirilən 25-ci Çin Beynəlxalq İnvestisiya və Ticarət Sərgisi ("CIFIT 2025") çərçivəsində təşkil edilən Çin-Azərbaycan İkitərəfli İnvestisiya Təşviqi tədbirində deyib.

    O, bu müsbət tendensiyanın davamlılığını ölkələrimizin "Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsündə fəal və birgə iştirakı ilə əlaqələndirib.

    Çinin ticarət nazirinin müavini Lin Ci ölkəsinin Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrinin yüksələn xətlə inkişaf etdiyini, Çin şirkətlərinin Azərbaycanla ticarət, logistika, sənaye, və "yaşıl enerji" sahələrində sıx əməkdaşlıq etdiyini diqqətə çatdırıb. O, həmçinin ölkələrin ikitərəfli ticarət və investisiya əlaqələrində son illər artan göstəricilər haqqında danışıb.

    Azərbaycanın iqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev Çinin Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarından biri olduğunu qeyd edərək, investisiya əlaqələrinin praktiki müstəvidə inkişaf etdiyini vurğulayıb. Sənaye istehsalı, bərpa olunan enerji, kənd təsərrüfatı və İKT sahələrində birgə təşəbbüslərin uğurlu icrası, qarşıdakı dövrdə istehsalın lokallaşdırılması və texnologiya transferinə xidmət edəcək ortaq layihələr haqqında məlumat verilib.

    Energetika nazirinin müavini Elnur Soltanov isə ölkəmizin günəş və külək enerjisi potensialı ilə Çinin qabaqcıl texnologiyalarının sintezi birgə layihələrin uğurla həyata keçirilməsinə şərait yaratdığını və gələcəkdə enerji keçidi üzrə tərəfdaşlığın daha da genişlənəcəyini bildirib.

    Tədbirdə həmçinin AZPROMO-nun icraçı direktoru Yusif Abdullayev, Dövlət Neft Fondunun icraçı direktorunun müavini Bəhruz Bəhramov, Ələt Azad İqtisadi Zonasının səlahiyyətli qurumunun İdarə Heyətinin sədrinin müavini İsmayıl Manafov, Çinin İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin direktoru Liu Mincyan və Çin İnvestisiya Korporasiyasının Birbaşa investisiyalar departamentinin direktoru Janq Şuo hər iki ölkənin investisiya iqlimi, qarşılıqlı faydalı investisiya təşəbbüslərinin reallaşdırılması və ticarətin təşviqi barədə çıxışlar edib, təqdimatlar keçiriblər. Bununla yanaşı, tədbir çərçivəsində keçirilən panel sessiyada Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi, İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi, Çinin Horqos İqtisadi İnkişaf Zonası və hər iki ölkənin sənaye və İKT kimi sahələrində fəaliyyət göstərən şirkət nümayəndələri ikitərəfli işgüzar təmasların gücləndirilməsinə dair fikirlərini bölüşüb, təkliflərini irəli sürüblər. Tədbir B2B görüşlərlə davam edib.

    Azərbaycan Çin Çin Elnur Əliyev ticarət Şahin Mustafayev
    Foto
    Шахин Мустафаев: Отношения Азербайджана и Китая вступили в новый этап
    Foto
    Deputy PM: Azerbaijan-China relations enter new phase, boosting trade and investment

    Son xəbərlər

    18:33

    Samvel Karapetyan məhkəmənin qərarı ilə həbsdə qalacaq

    Region
    18:26

    Merts Avropa üçün yeni təhlükəsizlik arxitekturasının yaradılmasının tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    18:24

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    18:21

    Andrey Şevçenko: "Bu addımlar gələcəkdə uşaqların inkişafı üçün vacibdir"

    Futbol
    18:19

    Əməyin mühafizəsi üzrə daha 18 milli standart hazırlanaraq təsdiq edilib

    Sosial müdafiə
    18:17

    Ermənistanda kütləvi zəhərlənmə baş verib, 8 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib

    Region
    18:14

    Azərbaycan ÜPİ-nin iki şurasına rəhbər vəzifələr üzrə namizədliyini irəli sürüb

    İKT
    18:09

    Bakıda 21 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI, YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:01

    Hesablama Palatası: Büdcəyə artq ödəməlin geri qaytarılması və ya əvəzləşdirilməsi gələcəkdə risk faktoruna çevrilə bilər

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti