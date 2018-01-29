Шахин Мустафаев: На развитие регионов Азербайджана выделено более 4,5 млрд манатов

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Азербайджан направил 4,5 млрд манатов в проекты социально-экономического развития регионов. Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева на развитие регионов и городов выделено 368 млн манатов, что сыграло важную роль в социальном развитии регионов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на конференции, посвященной итогам четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана (2014-2018 гг.), в Центре Гейдара Алиева.

"Президент дал рекомендации по сокращению импорта. Мы должны строить нашу работу в этом направлении. Вопросы, поднимаемые в ходе этих встреч, будут тщательно изучены, и мы используем эту информацию", - подчеркнул он.

По словам Ш. Мустафаева, в ходе выступления на конференции президент Ильхам Алиев сказал, что государство выполнит стоящие перед ним задачи. Глава государства дал указания по проектам в рамках государственной инвестиционной программы, рекомендации по социальной ответственности предпринимателей.

Министр также отметил, что политическая стабильность обеспечила устойчивое развитие экономики страны. В прошлом году в стране было открыто 177 тысяч постоянных рабочих мест, а ненефтяной сектор вырос на 2,7%, добавил он.