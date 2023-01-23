Шахин Багиров: Транзит грузов по Среднему коридору будет упрощен

Грузоперевозки по Среднему коридору могут быть упрощены за счет внедрения цифровых решений.

Грузоперевозки по Среднему коридору могут быть упрощены за счет внедрения цифровых решений.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), об этом заявил первый заместитель председателя Госкомтаможни, временно исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров на встрече с директором Дирекции по наращиванию потенциала Всемирной таможенной организации Таэилом Кангом.

Ш.Багиров отметил важную роль международного сотрудничества в изучении современных вызовов, решений и технологий в таможенной сфере.

Он также подчеркнул, что Всемирная таможенная организация играет важную роль в построении таможенного дела на научных основах, изучении и пропаганде передового опыта.