Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Шахин Багиров: Проект КПП Агбенд завершится в ближайшее время

    Бизнес
    • 08 мая, 2026
    • 12:07
    Завершение проекта контрольно-пропускного пункта Агбенд предусматривается в ближайшее время.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров.

    По его словам, предстоят важные задачи по организации таможенного контроля на освобожденных территориях:

    "Как известно, Восточно-Зангезурское таможенное управление уже создано и действует. Наши сотрудники там занимаются оформлением грузов и товаров, ввозимых на территорию, а также осуществлением таможенного контроля".

    Багиров отметил, что параллельно ведется работа по созданию контрольно-пропускных пунктов.

    "Некоторое время назад на пропускном пункте Лачын был создан пункт таможенного контроля. В настоящее время продолжаются работы над КПП Агбенд. В ближайшее время предусматривается завершение и этого проекта".

    Шахин Багиров КПП Агбенд Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК)
    Şahin Bağırov: "Ağbənd keçid məntəqəsi layihəsi yaxın zamanlarda tamamlanacaq"

