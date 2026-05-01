    Бизнес
    • 01 мая, 2026
    • 13:48
    Шахин Багиров: Поправки в Таможенный кодекс поспособствуют экономическому росту

    Поправки в Таможенный кодекс Азербайджана, которые находятся на рассмотрении Милли Меджлиса, направлены на поддержку экономического роста и внедрение международной торговой практики в стране.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров на сегодняшнем пленарном заседании ММ, где обсуждались соответствующие поправки кодекс.

    По его словам, действующий Таможенный кодекс был принят несколько лет назад, однако с учетом изменений в мировой экономике и международной торговле возникла необходимость его совершенствования.

    "По мере развития глобальных процессов и трансформации экономической среды возникает необходимость внесения изменений и уточнений в законодательство", - отметил он.

    Багиров подчеркнул, что основной целью изменений является поддержка бизнеса и совершенствование регулирования работы таможенных органов.

    Шахин Багиров Таможенный кокдекс Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК)
    Şahin Bağırov: "Məcəllədəki dəyişikliklər iqtisadi artımı dəstəkləyəcək"

