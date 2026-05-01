Шахин Багиров: ГТК сократит число выездных таможенных проверок

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана планирует значительно сократить число выездных таможенных проверок за счет внесение изменений в Таможенный кодекс.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ГТК Шахин Багиров на пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Таможенный кодекс.

Он отметил, что действующая норма о выездном таможенном аудите применяется уже много лет, однако новый подход предполагает более четкое разделение камеральной и выездной проверок.

Камеральная проверка будет осуществляться дистанционно на основе электронных данных, тогда как выездная проверка - в соответствии с установленными правилами совместно с Государственной налоговой службой при Министерстве экономики.

Багиров также сообщил, что в рамках выездного таможенного аудита предусмотрена видеофиксация и иные формы документирования.

По его словам, по итогам проверок будут определяться механизмы обжалования решений в суде и их административной отмены. Он подчеркнул, что развитие системы направлено на то, чтобы таможенный аудит в большей степени переходил на дистанционный формат и меньше создавал барьеров для бизнеса.