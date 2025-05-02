Сетевой ритейл в Азербайджане: драйвер ненефтяного роста - АНАЛИТИКА

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В условиях диверсификации экономики Азербайджана и перехода к устойчивому ненефтяному развитию розничный сектор, особенно сетевые супермаркеты, играет ключевую роль в стимулировании малого и среднего бизнеса (МСБ), создании рабочих мест, обеспечении продовольственной безопасности и модернизации логистических цепочек.

Роль ритейла в экономике

Согласно данным Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA), более 99% зарегистрированных бизнес-субъектов в стране относятся к категории МСБ, значительная часть которых занята в сфере розничной торговли. Этот сектор формирует около 10–11% ВВП Азербайджана и обеспечивает рабочими местами сотни тысяч человек, особенно в рамках семейного и индивидуального предпринимательства. Только в торговых сетях страны работает свыше 50 тысяч человек.

Розничная торговля служит не только потребительским звеном экономики, но и важной точкой входа в предпринимательскую деятельность. Местные рынки, небольшие магазины, бутики, торговые павильоны и интернет-магазины создают доступную среду как для старта, так и для масштабирования бизнеса. Благодаря низкому порогу входа, торговля особенно привлекательна для начинающих предпринимателей, в том числе в регионах страны.

Острой проблемой сектора остается нехватка квалифицированных кадров. Решение требует создания учебно-подготовительных центров при торговых сетях и внедрения современных стандартов подготовки специалистов в области обслуживания, логистики, цифровой торговли и управления.

Модернизация логистической и торговой инфраструктуры, развитие цифровых платежных систем и электронной коммерции создают прочную основу для устойчивого роста сектора. Однако для полного раскрытия потенциала розничной торговли необходима системная государственная поддержка - от налоговых и финансовых стимулов до инвестиций в цифровую инфраструктуру и образовательные программы, нацеленные на устойчивое развитие МСБ.

С учетом приоритетов по развитию ненефтяного сектора, розничная торговля становится одним из ключевых драйверов экономической активности, особенно в регионах. При росте ненефтяного ВВП в 2023 году на уровне 3,7%, в 2026 году ожидается его увеличение в 1,3 раза. Эти показатели достижимы, учитывая динамику развития МСБ в последние годы. Так, в 2018–2023 годах число субъектов МСБ увеличилось на 64%, достигнув 401 тысячи. Добавленная стоимость, созданная в этом сегменте, выросла с 9,8 до 20,1 млрд манатов, а их вклад в ненефтяной ВВП - с 23,5% до 27,2%.

Кроме того, количество наемных работников в МСБ достигло 390 тысяч человек, увеличившись за пять лет на 38%. За тот же период оборот МСБ вырос на 51% и составил 43,8 млрд манатов - это 37,3% общего ненефтяного оборота страны. Все это свидетельствует о растущем вкладе малого и среднего бизнеса в устойчивое развитие экономики, где розничная торговля играет системообразующую роль.

Современное состояние и ключевые тренды

Сегодня супермаркеты в Азербайджане стали не просто каналами сбыта, а полноценной платформой роста для МСБ. Местные производители - от фермерских хозяйств до предприятий пищевой переработки - получают возможность выводить свою продукцию на широкую аудиторию благодаря сотрудничеству с крупными торговыми сетями. Это способствует повышению качества, стандартизации продукции и расширению ассортимента местных товаров.

В странах ЕC, таких как Германия и Франция, активно внедряются программы local sourcing, в рамках которых супермаркеты обязуются формировать определенную долю ассортимента за счет товаров локальных производителей. Эти меры способствуют развитию региональных экономик.

За последние два десятилетия розничная торговля стала одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики Азербайджана: ее объем увеличился более чем в 59 раз, а за последние 10 лет - в 2,4 раза. Оценив привлекательность рынка, иностранные компании активно инвестируют в развитие ритейла в стране. Сегодня розничная торговля - крупнейшая после строительства отрасль ненефтяной экономики Азербайджана, отражающая реальный уровень жизни населения.

Бурное развитие торговой инфраструктуры создает благоприятные условия для появления новых сетей розничной торговли. Один из главных трендов последних лет - замещение киосков, ларьков и небольших магазинов современными супер- и гипермаркетами.

Если раньше покупка необходимых товаров требовала от жителей Азербайджана посещения нескольких торговых точек, то теперь супермаркеты предлагают широкий ассортимент товаров лучшего качества и по конкурентным ценам в одном месте. Современные торговые центры отличаются продуманным дизайном и становятся популярными пространствами для досуга.

Торговые сети пересматривают концепцию своих магазинов в соответствии с мировыми тенденциями: увеличивают площади торговых залов, расширяют количество кассовых узлов, закупают специализированное оборудование и модернизируют складские помещения. Особое внимание уделяется повышению культуры обслуживания и скорости работы с клиентами. Основная задача сетей - предложить покупателям максимально широкий ассортимент товаров и удобный формат взаимодействия.

Маркетинговые исследования показывают, что клиенты ожидают не только качественного шопинга, но и дополнительных услуг. Поэтому современные супермаркеты становятся мультифункциональными пространствами, где наряду с магазинами работают кафе и рестораны, игровые зоны для детей, банкоматы, терминалы оплаты, аптеки и другие сервисы.

В таких странах, как Франция и Германия, супермаркеты и гипермаркеты обеспечивают 80–90% общего товарооборота. В Азербайджане эта доля пока ниже, однако наблюдается устойчивая тенденция роста. Согласно данным Госкомитета по статистике, в 2024 году 27,1% потребительских товаров было продано через торговые предприятия, 51,1% - частными предпринимателями и 21,8% - на рынках.



Общий объем реализованной через сети розничной торговли продукции в Азербайджане в 2024 году составил 62,2 млрд манатов, что на 3,9% больше, чем в 2023 году. Известный факт, что рост потребительских расходов связан с повышением уровня жизни, увеличением покупательной способности и урбанизацией. Так, среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения в 2024 году достиг 508 манатов против 484,2 маната в 2023 году.

Логистика и цепочки поставок

Одним из ключевых вызовов для розничного сектора Азербайджана остаются транспортировка и хранение продовольствия. Сетевые супермаркеты активно инвестируют в создание логистических центров, рефрижераторных складов и внедрение цифровых систем отслеживания поставок. Эти меры позволяют минимизировать потери, повысить эффективность процессов и сократить длину цепочек поставок.

Сетевые супермаркеты все активнее привлекают местных поставщиков, однако производители часто сталкиваются с трудностями, связанными с сертификацией продукции, упаковкой и соблюдением стандартов логистики. В этой связи требуется дополнительная поддержка, особенно для сельскохозяйственных производителей. Развитие логистической инфраструктуры в Азербайджане началось сравнительно недавно: строятся распределительные центры, внедряются первые цифровые решения. Тем не менее цепочка поставок еще далека от полной оптимизации - значительная часть товаров доставляется в магазины напрямую от производителей, что увеличивает издержки.

Для сравнения, крупные международные сети, такие как Walmart и Carrefour, активно используют технологии “умной логистики” и Big Data для прогнозирования спроса и оптимизации поставок, что позволяет им снижать издержки и минимизировать потери продукции.

В некоторых странах, таких как Нидерланды и Япония, применяются более передовые подходы: с помощью QR-кодов и блокчейн-технологий обеспечивается полная отслеживаемость продукции вплоть до конкретной фермы, что значительно укрепляет доверие потребителей.

ESG и устойчивое развитие

Сетевой ритейл в Азербайджане постепенно начинает внедрять элементы устойчивого развития - проекты по сортировке отходов, сокращению использования пластиковых пакетов, сотрудничеству с местными фермерами. Однако эти инициативы пока носят в основном экспериментальный характер и требуют более системной поддержки и масштабирования.

В то время, как в Турции крупные сети, такие как Migros и CarrefourSA, на добровольной основе взяли на себя ESG-обязательства, установили солнечные панели на крышах магазинов, перешли на биоразлагаемую упаковку и разработали четкие KPI по целям устойчивого развития. Эти меры не только способствуют улучшению экологической и социальной ответственности, но и позволяют привлекать инвестиции от специализированных ESG-фондов.

Несмотря на схожесть структуры экономики и агропроизводства с Азербайджаном, Турция сделала более ранние и системные шаги в развитии сетевого ритейла как инструмента поддержки МСБ и устойчивого экономического роста. Учитывая этот опыт, для Азербайджана перспективными направлениями развития могут стать создание субсидируемых программ поддержки МСБ, работающих с торговыми сетями, развитие логистических хабов с участием государства и частного сектора, внедрение цифровых систем отслеживания происхождения товаров, программы стимулирования занятости женщин и молодежи в ритейле, меры по внедрению и продвижению ESG-стандартов в розничной торговле.

Комплексная реализация этих инициатив позволит трансформировать супермаркеты в Азербайджане из обычных торговых точек в платформы устойчивого экономического развития, аналогично тому, как это уже произошло в Турции.

Международный опыт: кейс Турции

Интересен и пример Турции, где розничный сектор стал мощным драйвером экономического роста и экспорта локальных брендов. Крупные турецкие сети - BIM, A101, Şok - активно работают с малым и средним бизнесом. Например, BIM заключает долгосрочные контракты с производителями, предоставляет рекомендации по упаковке и стандартам качества. В стране реализуется государственная программа KOBİGEL, направленная на поддержку производителей, желающих сотрудничать с торговыми сетями. Это позволяет локальным брендам сначала успешно развиваться в розничной торговле, а затем выходить на экспортные рынки.

С начала 2000-х годов в Турции активно внедряются централизованные логистические системы. Компании BIM и Şok используют высокоавтоматизированные распределительные центры, сокращая цепочку поставок с 5-6 до 2-3 звеньев. Это позволяет снижать стоимость продукции на полках и повышать устойчивость к внешним шокам - например, инфляции или перебоям в поставках.

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции требует цифровой отслеживаемости всех категорий продовольствия. Система Gıda Takip Sistemi позволяет отслеживать происхождение товаров по штрихкоду, а розничные сети обязаны проводить аудит качества на всех этапах поставки.

Стратегические направления и выводы

Розничная торговля в Азербайджане выходит за рамки традиционного потребительского сегмента, становясь важным элементом экономической архитектуры страны. В условиях диверсификации и стремления к устойчивому росту ритейл приобретает все более выраженную стратегическую роль - не только как сектор с высокой добавленной стоимостью, но и как платформа для развития малого и среднего бизнеса, занятости и технологических решений.

Для раскрытия полного потенциала сетевого ритейла в Азербайджане необходимо сформировать системную экосистему, в которой государство, бизнес и общество действуют в синергии. Речь идет не просто о расширении ассортимента и улучшении логистики, а о создании устойчивой модели, где ритейлеры становятся заказчиками изменений: поддерживают местных производителей, внедряют ESG-стандарты, формируют спрос на цифровые решения и открывают новые горизонты для предпринимателей.

На фоне глобальных вызовов и региональной конкуренции важно опираться на успешный опыт таких стран, как Турция и Нидерланды, где ритейл трансформировался в полноценный инструмент индустриального и социального развития. Азербайджан обладает всеми предпосылками для повторения этого пути - от активного сектора МСБ до растущего потребительского рынка и желания перейти к более экологичным и инновационным форматам торговли.

Если подход к развитию ритейла будет носить не точечный, а системный характер - с инвестициями в логистику, цифровизацию, занятость женщин и молодежи, - супермаркеты в стране станут не просто местом покупок, а инфраструктурой роста. В этом - ключ к построению устойчивой, гибкой и инклюзивной экономики, соответствующей новым реалиям XXI века.

Статья подготовлена в рамках совместного конкурса Группы компаний Veyseloglu, Совета прессы Азербайджана и Общественного объединения по развитию торговых сетей на тему “Роль розничного сектора в развитии среднего и малого бизнеса”