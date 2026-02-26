Сельчук Акат: Азербайджан, Турция и Грузия готовят новые стратегические проекты

Азербайджан, Турция и Грузия намерены выйти на новый этап сотрудничества и реализовать более масштабные совместные проекты.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель Турецко-Азербайджанского делового совета Сельчук Акат в рамках Азербайджано–Грузино–Турецкого бизнес-форума в Кахети.

По его словам, Грузия традиционно выступала важным партнером в развитии экономических и торговых связей между Турцией и Азербайджаном.

"Однако на нынешнем этапе регион нуждается в новых проектах и форматах сотрудничества. В этом контексте сегодняшний бизнес-форум имеет еще большее значение по сравнению с предыдущими. Форум проводится уже в седьмой раз, и нынешняя встреча носит особый характер", - отметил Сельчук Акат.

Он подчеркнул, что мирный процесс на Южном Кавказе также открывает новые экономические возможности для региона и требует дальнейшего углубления трехстороннего взаимодействия.

Сельчук Акат отметил, что в новом этапе приоритетными направлениями станут логистика и возобновляемая энергетика. Кроме того, масштабные восстановительные работы в Карабахе формируют дополнительные инвестиционные возможности.