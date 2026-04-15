Сегодня в Шуше пройдет 9-е заседание МПК Азербайджан-Латвия
- 15 апреля, 2026
- 10:43
Сегодня в Шуше состоится 9-е заседание Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Латвией.
Как сообщает Report, с азербайджанской стороны в заседании ожидается участие руководящих лиц министерств иностранных дел, экономики, энергетики, культуры, образования, цифрового развития и транспорта, Государственного агентства по туризму, Государственного таможенного комитета и Центрального банка, а с латвийской стороны - глав соответствующих учреждений.
На заседании обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Латвией, включая энергетику, транспорт, сельское хозяйство, трансфер технологий, увеличение товарооборота и развитие взаимных инвестиций, по итогам будет подписан протокол.
Сопредседателями Азербайджано-латвийской Межправительственной комиссии являются министры сельского хозяйства двух стран Меджнун Мамедов и Армандс Краузе.
Отметим, что 8-е заседание МПК состоялось в Риге в мае 2022 года. 9-е заседание планировалось провести 12 мая прошлого года, однако сначала его перенесли на осень, а затем отложили на неопределенный срок.