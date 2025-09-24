Сборка электробусов MAN в Азербайджане начнется в 2026 году
Бизнес
- 24 сентября, 2025
- 17:41
В Азербайджане в 2026 году начнется сборка электробусов MAN Lion`s City E.
Об этом сообщает Report со ссылкой на MAN.
Компания MAN Truck & Bus вместе с местным партнером Improtex Trucks & Buses и правительством Азербайджана подписала меморандум о сотрудничестве по внедрению и локальному производству электробусов в формате xKD.
При этом часть комплектующих для автобусов будет поставляться в Азербайджан, где они будут окончательно собираться.
Отметим, что проект нацелен на поддержку развития экологического транспорта в Азербайджане и расширение парка электрических автобусов.
Последние новости
18:29
Судно под флагом Танзании затонуло в водах ИранаВ регионе
18:27
При стрельбе в отделении полиции в Далласе погибли два человека - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
18:20
Пезешкиан: Иран не ставит перед собой цель получить ядерное оружиеВ регионе
18:13
СНГ разработает единый статистический классификатор видов экономической деятельности - ЭКСКЛЮЗИВФинансы
18:10
Фото
Азербайджан и Узбекистан проводят в Ташкенте командно-штабные учения "Мяхарят − 2025"Армия
18:05
В Нью-Йорке проходит мероприятие Международного центра Низами ГянджевиВнешняя политика
17:59
Фото
Азербайджан окажет поддержку странам Африки в области климатической дипломатииВнешняя политика
17:59
Суд в Ереване разрешил зампреду РПА Армену Ашотяну выезжать за рубежВ регионе
17:58