Сборка электробусов MAN в Азербайджане начнется в 2026 году

В Азербайджане в 2026 году начнется сборка электробусов MAN Lion`s City E.

Об этом сообщает Report со ссылкой на MAN.

Компания MAN Truck & Bus вместе с местным партнером Improtex Trucks & Buses и правительством Азербайджана подписала меморандум о сотрудничестве по внедрению и локальному производству электробусов в формате xKD.

При этом часть комплектующих для автобусов будет поставляться в Азербайджан, где они будут окончательно собираться.

Отметим, что проект нацелен на поддержку развития экологического транспорта в Азербайджане и расширение парка электрических автобусов.