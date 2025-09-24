Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Сборка электробусов MAN в Азербайджане начнется в 2026 году

    Бизнес
    • 24 сентября, 2025
    • 17:41
    Сборка электробусов MAN в Азербайджане начнется в 2026 году

    В Азербайджане в 2026 году начнется сборка электробусов MAN Lion`s City E.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на MAN.

    Компания MAN Truck & Bus вместе с местным партнером Improtex Trucks & Buses и правительством Азербайджана подписала меморандум о сотрудничестве по внедрению и локальному производству электробусов в формате xKD.

    При этом часть комплектующих для автобусов будет поставляться в Азербайджан, где они будут окончательно собираться.

    Отметим, что проект нацелен на поддержку развития экологического транспорта в Азербайджане и расширение парка электрических автобусов.

    Azərbaycanda "MAN" markalı elektrik avtobuslarının yığılmasına 2026-cı ildə başlanacaq

