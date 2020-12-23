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Samsung Electronics остается мировым лидером по продажам телевизоров

Samsung Electronics остается мировым лидером по продажам телевизоров Южнокорейская компания Samsung Electronics в 2020 году останется ведущим мировым поставщиком телевизоров 15-й год подряд. Это объясняется высоким спросом на данный товар на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Бизнес
23 декабря 2020 г. 08:54
Samsung Electronics остается мировым лидером по продажам телевизоров

Южнокорейская компания Samsung Electronics в 2020 году останется ведущим мировым поставщиком телевизоров 15-й год подряд. Это объясняется высоким спросом на данный товар на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду агентство Yonhap.

По его оценке, за первые три квартала Samsung Electronics реализовала 33,9 млн телевизоров, а всего в текущем году компания продаст 49,02 млн единиц продукции этого вида, заняв первое место на мировом рынке. Это на 11,2% больше, чем в предыдущем году.

Данный показатель также является максимальным с 2014 года, когда компания реализовала 52,9 млн телевизоров.

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