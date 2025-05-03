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Самолет авиакомпании LOT экстренно вернулся в Баку

Самолет авиакомпании LOT экстренно вернулся в Баку Самолет успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 07:45
Бизнес
3 мая 2025 г. 10:13
Самолет авиакомпании LOT экстренно вернулся в Баку

Сегодня утром капитан воздушного судна Boeing 737, принадлежащего авиакомпании LOT Polish Airlines и выполняющего рейс по маршруту Баку–Варшава, принял решение о возвращении в Международный аэропорт Гейдара Алиева в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров на борту и направил запрос на вынужденную посадку.

Как сообщает Report, самолет успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 07:45. Сразу после посадки к борту были направлены сотрудники медицинской службы, пассажиру была оказана первичная медицинская помощь. По решению врача, пассажиру не было разрешено продолжить полет, и он был передан под медицинское наблюдение.

В то же время, по указанию капитана, в связи с необходимостью дополнительного технического осмотра воздушного судна, остальные пассажиры были временно размещены в здании аэропорта.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев всегда рассматривает безопасность и комфорт пассажиров как приоритет и продолжает обеспечивать высокий уровень оперативного реагирования в подобных ситуациях в соответствии с международными стандартами обслуживания.

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Версия на английском языке LOT Airlines aircraft makes emergency return to Baku
Версия на азербайджанском языке LOT aviaşirkətinin təyyarəsi təcili qaydada Bakıya qayıdıb

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