    Самира Мусаева: В судах оспаривается около 15% выездных налоговых проверок

    Бизнес
    • 20 февраля, 2026
    • 15:56
    Нельзя утверждать, что налоговые органы Азербайджана полностью соблюдают закон.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель руководителя Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самирa Мусаева на II Форуме судей Азербайджана в Баку .

    По ее словам, часть судебных споров связана с действиями налоговых сотрудников, в том числе при начислении налогов предпринимателям, не ведущим учет доходов и расходов. Она подчеркнула, что налоговые органы обязаны доказывать законность и обоснованность начисленных сумм, однако на практике нередко возникают проблемы с документацией, включая случаи "черной бухгалтерии".

    Мусаева также сообщила, что в судах оспаривается около 15% выездных налоговых проверок, 0,3% камеральных начислений и примерно 0,5% мероприятий оперативного налогового контроля.

    Самира Мусаева II Форум судей Азербайджана налоговые проверки Налоговые органы
    Samirə Musayeva: "Vergi orqanlarının qanuna tam əməl elədiyini demək olmaz"
