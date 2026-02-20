Самира Мусаева: В судах оспаривается около 15% выездных налоговых проверок

Нельзя утверждать, что налоговые органы Азербайджана полностью соблюдают закон.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель руководителя Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самирa Мусаева на II Форуме судей Азербайджана в Баку .

По ее словам, часть судебных споров связана с действиями налоговых сотрудников, в том числе при начислении налогов предпринимателям, не ведущим учет доходов и расходов. Она подчеркнула, что налоговые органы обязаны доказывать законность и обоснованность начисленных сумм, однако на практике нередко возникают проблемы с документацией, включая случаи "черной бухгалтерии".

Мусаева также сообщила, что в судах оспаривается около 15% выездных налоговых проверок, 0,3% камеральных начислений и примерно 0,5% мероприятий оперативного налогового контроля.