Самира Мусаева: Убытки от последствий изменения климата достигли 1,3% мирового ВВП

За последние десять лет ущерб от крупных природных катаклизмов, вызванных изменением климата, составил 1,3% мирового ВВП.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева, выступая на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме (Caspian Energy Forum 2025) в Баку.

По ее словам, последствия изменения климата, в частности выбросы парниковых газов, наносят вред не только окружающей среде, но и приводят к неэффективному использованию экономических ресурсов.

"Это создает серьезные угрозы экономической и продовольственной безопасности стран, а также долгосрочному устойчивому развитию промышленности", - отметила Мусаева.

Она также подчеркнула, что принявший у себя конференцию COP29 Азербайджан продемонстрировал свою приверженность развитию "зеленой экономики" и "зеленой энергетики".