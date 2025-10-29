Самира Мусаева: Убытки от последствий изменения климата достигли 1,3% мирового ВВП
- 29 октября, 2025
- 12:36
За последние десять лет ущерб от крупных природных катаклизмов, вызванных изменением климата, составил 1,3% мирового ВВП.
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева, выступая на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме (Caspian Energy Forum 2025) в Баку.
По ее словам, последствия изменения климата, в частности выбросы парниковых газов, наносят вред не только окружающей среде, но и приводят к неэффективному использованию экономических ресурсов.
"Это создает серьезные угрозы экономической и продовольственной безопасности стран, а также долгосрочному устойчивому развитию промышленности", - отметила Мусаева.
Она также подчеркнула, что принявший у себя конференцию COP29 Азербайджан продемонстрировал свою приверженность развитию "зеленой экономики" и "зеленой энергетики".