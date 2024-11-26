О нас

Самира Мусаева: ГНС изучает вопрос введения новых экологических налогов в Азербайджане

Самира Мусаева: ГНС изучает вопрос введения новых экологических налогов в Азербайджане Государственная налоговая служба (ГНС) изучает вопрос введения новых экологических налогов в Азербайджане.
Бизнес
26 ноября 2024 г. 12:01
Самира Мусаева: ГНС изучает вопрос введения новых экологических налогов в Азербайджане

Государственная налоговая служба (ГНС) изучает вопрос введения новых экологических налогов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам заместитель начальника ГНС Самира Мусаева.

По ее словам, на повестке вопрос введения налогов на выбросы углерода. Мусаева также подчеркнула, что на данный момент эксперты проводят тщательный анализ по данному вопросу, чтобы налоги не препятствовали развитию предпринимательства.

"Налоги не должны негативно сказываться на благосостоянии населения и увеличивать потребительские расходы. Также важно не создавать серьезную налоговую нагрузку на микропредпринимателей и не ограничивать развитие промышленности в целом. Мы учитываем эти аспекты", - сказала Мусаева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan may introduce new environmental taxes
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ekoloji vergilərə yenidən baxıla bilər

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
24 ноября 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi