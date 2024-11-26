Самира Мусаева: ГНС изучает вопрос введения новых экологических налогов в Азербайджане

Государственная налоговая служба (ГНС) изучает вопрос введения новых экологических налогов в Азербайджане.

Государственная налоговая служба (ГНС) изучает вопрос введения новых экологических налогов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам заместитель начальника ГНС Самира Мусаева.

По ее словам, на повестке вопрос введения налогов на выбросы углерода. Мусаева также подчеркнула, что на данный момент эксперты проводят тщательный анализ по данному вопросу, чтобы налоги не препятствовали развитию предпринимательства.

"Налоги не должны негативно сказываться на благосостоянии населения и увеличивать потребительские расходы. Также важно не создавать серьезную налоговую нагрузку на микропредпринимателей и не ограничивать развитие промышленности в целом. Мы учитываем эти аспекты", - сказала Мусаева.