Самир Шарифов: "Темпы роста ненефтяного сектора в последние три года превысили показатели нефтяного" - ФОТО

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане есть риск истощения природных ресурсов". Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов республики Самир Шарифов, выступая в рамках 48-летнего собрания Совета руководителей Азиатского банка развития (АБР) в Баку.

С. Шарифов отметил, что за последнее десятилетие объемы экономики Азербайджана возросли в три раза. "Экономический рост страны составляет 10 процентов. Темпы роста ненефтяного сектора в последние три года превысили показатели нефтяного сектора экономики", - констатировал министр.

По его словам, приоритетом для правительства Азербайджана является сохранение темпов макроэкономического развития страны: "Мы стремимся к тому, чтобы привлечь в Азербайджан еще большее количество финансов. Одним из наших приоритетов остается диверсификация экономики. Сегодня мы нуждаемся в развитии аграрной сферы потому, что основная часть рабочей силы сконцентрирована именно там. Кроме того, мы считаем, что необходимо направить ресурсы от нефтехимии в ненефтяной сектор. Хотя, действительно, мы сталкиваемся с определенными трудностями. В числе таковых - конкуренция с азиатскими странами. Кроме того приоритетом для нас является развитие сфер туризма и ИКТ".