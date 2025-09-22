Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Самир Шарифов: Азербайджан вступил в новый этап развития

    Бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 11:57
    Самир Шарифов: Азербайджан вступил в новый этап развития

    Азербайджан вступил в новый этап развития и нацелен на обеспечение стабильного экономического роста.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Самир Шарифов на полях I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку.

    "В стране реализуется стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы, и уже начата подготовка к новой стратегии на следующий четырехлетний период – 2027-2030 годы. Одним из важнейших направлений стратегии является обеспечение экономического роста, который невозможен без инвестиций. Инвестиции должны поступать как от государства, так и из частного сектора. Цель – ускорить экономическое развитие Азербайджана, дополняя государственные инвестиции, вложенные за последние 30 лет, большим количеством частных инвестиций", – отметил он.

    Вице-премьер заявил, что под руководством президента Ильхама Алиева в стране проведены масштабные реформы, создана необходимая физическая и социальная инфраструктура.

    "Без дорог, водоснабжения, энергообеспечения и надежных санитарных систем невозможно привлечь частных инвесторов. Для инвестиций также важны политическая стабильность и предсказуемая среда, что Азербайджан обеспечил. Оккупация территорий, которая была единственным источником нестабильности, уже в прошлом. Азербайджан освободил свои территории и восстановил суверенитет", - сказал Шарифов.

    По его словам, за минувшие 8 лет в стране также укреплена макроэкономическая и финансовая среда: курс маната сохраняется стабильным, фискальная ситуация улучшается, валютные резервы достигли 95% ВВП страны и в 15 раз превышают внешний государственный долг.

    Вице-премьер рассказал в том числе о мерах, предпринятых для улучшения деловой среды и создания благоприятных условий для инвесторов. Он отметил, что созданная по инициативе президента Комиссия по деловой среде ведет диалог с бизнес-сообществами и инвесторами, отслеживает ситуацию и вносит необходимые изменения.

    Он также обратил внимание на стратегическое положение Азербайджана: "Азербайджан находится на пересечении Востока и Запада, Севера и Юга. Видение президента Ильхама Алиева в рамках международных транспортных коридоров, в том числе инициативы "Один пояс, один путь", приносит свои результаты. Средний коридор быстро развивается, увеличивается поток товаров, и все страны региона получают от этого выгоду. Особенно страны Центральной Азии поддерживают альтернативные транспортные маршруты, проходящие через Азербайджан", - подытожил Самир Шарифов.

