Самед Баширли: Азербайджану нужны новые навыки

Азербайджану нужны новые навыки, и их трансформация обязательна.

Азербайджану нужны новые навыки, и их трансформация обязательна.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на церемонии открытия "Национальной программы" в рамках "Академии 4SI".

Он отметил, что в стране особое внимание уделяется подготовке кадров в соответствии с требованиями рынка труда, усиливается сотрудничество государственного и частного секторов, создается инновационная экосистема, реализуются технопарки, стартап-программы и проекты по обучению цифровым навыкам. Аккредитация навыков для каждого учреждения и продвижение принципа "обучения на протяжении всей жизни" являются одними из главных приоритетов современности.

Баширли подчеркнул, что "Национальная программа" служит всем вышеуказанным стратегическим целям, поддерживает потенциал молодежи в сфере инноваций и технологий, повышает квалификацию преподавателей, способствует адаптации студентов к реальным требованиям рынка труда: "Особенно похвально, что проект может также включать принципы социальной инклюзии и сбалансированного развития регионов".

Замминистра добавил, что первый этап "Национальной программы" уже завершен, и за 6 недель получено более 14 000 сертификатов.

"Согласно докладу Всемирного экономического форума "Будущее рабочих мест 2025", к 2030 году будет ликвидировано 92 млн рабочих мест, но будет создано 170 млн новых, что означает чистый прирост в 78 млн. Эти расчеты показывают, что трансформация навыков и переквалификация обязательны для сохранения рентабельности на рынке труда", - подчеркнул Баширли.