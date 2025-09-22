Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Самед Баширли: Азербайджан стремится производить продукцию с высокой добавленной стоимостью

    Бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 15:14
    Самед Баширли: Азербайджан стремится производить продукцию с высокой добавленной стоимостью

    Азербайджан, наряду с развитием новых транспортных коридоров, стремится углубить структуру экономики и производить более сложную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Самед Баширли на 1-м Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

    Он отметил, что ненефтяной экспорт Азербайджана за последние 6 лет увеличился вдвое. "В первые годы независимости главной задачей Азербайджана являлось обеспечение макроэкономической стабильности. На первом этапе самой большой трудностью было именно отсутствие макроэкономической стабильности. После достижения стабильности мы запустили нефтегазовые проекты, и наша экономика в основном базировалась на этой отрасли. В настоящее время нефть и газ все еще имеют значительную долю в ВВП и экспорте. Вместе с тем, за последние 6 лет ненефтяной экспорт увеличился почти вдвое", - сказал замминистра.

    Баширли подчеркнул, что продолжается процесс диверсификации экономики, начатый много лет назад: "Основной путь диверсификации - развитие экспортно-ориентированных, конкурентоспособных производственных отраслей. С этой целью проводится политика индустриализации. В настоящее время в промышленных зонах действуют более 170 предприятий, вложено более $4 млрд инвестиций и создано более 10 тыс. рабочих мест".

    AIIF 2025 Самед Баширли ненефтяной сектор промпроизводство
