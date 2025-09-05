Сахиль Бабаев: Новые транспортные коридоры в регионе позволят расширить сотрудничество с Венгрией

Новые инициативы, выдвигаемые в рамках разблокирования коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, и "Зеленый энергетический коридор" открывают широкие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на XI заседании Совместной комиссии по межправительственному экономическому сотрудничеству в Будапеште.

"Для Азербайджана эти коридоры соответствуют стратегии превращения в важный координационный центр между Востоком и Западом, а для Венгрии открывают новые возможности для сотрудничества в области логистики, торговли, транзита энергоносителей и промышленности", - отметил министр.

В своем выступлении он рассказал об успешных результатах сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, туризма, восстановления освобожденных от оккупации территорий и в гуманитарной сфере.