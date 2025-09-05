Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Бизнес
    • 05 сентября, 2025
    • 17:10
    Сахиль Бабаев: Новые транспортные коридоры в регионе позволят расширить сотрудничество с Венгрией

    Новые инициативы, выдвигаемые в рамках разблокирования коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, и "Зеленый энергетический коридор" открывают широкие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на XI заседании Совместной комиссии по межправительственному экономическому сотрудничеству в Будапеште.

    "Для Азербайджана эти коридоры соответствуют стратегии превращения в важный координационный центр между Востоком и Западом, а для Венгрии открывают новые возможности для сотрудничества в области логистики, торговли, транзита энергоносителей и промышленности", - отметил министр.

    В своем выступлении он рассказал об успешных результатах сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, туризма, восстановления освобожденных от оккупации территорий и в гуманитарной сфере.

    Sahil Babayev: "Ermənistanla sülh prosesi çərçivəsində elan edilmiş nəqliyyat və "yaşıl enerji" dəhlizləri Macarıstanla əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar açır"
    New corridors open trade, energy paths for Azerbaijan, Hungary

