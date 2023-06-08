Сахиб Мамедов: В Азербайджане расширят сферу применения механизмов поддержки предпринимателей

В предстоящий период совершенствование существующих механизмов государственной поддержки и расширение их применения, а также внедрение местных инструментов будут способствовать развитию предпринимательства в Азербайджане.

В предстоящий период совершенствование существующих механизмов государственной поддержки и расширение их применения, а также внедрение местных инструментов будут способствовать развитию предпринимательства в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов во время выступления на выставке местных компаний "Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство".

"Реинтеграция Карабахского региона в экономическую цепочку создания стоимости, реализация потенциала Нахчыванского экономического района на более высоком уровне будут способствовать экономическому росту в предстоящие периоды. Приняты государственные программы с обеспечением развития в обоих направлениях. В Карабахе созданы два промышленных парка. Принят пакет льгот, связанных с развитием освобожденных территорий. Это привлекательные шаги для предпринимателей, желающих инвестировать в эти регионы", - сказал замминистра.

По его словам, в январе-апреле текущего года в ненефтегазовом секторе был зафиксирован рост ВВП на 3,1%.

Мамедов отметил, что в результате положительной динамики внешнеторговых связей за 4 месяца этого года экспорт вырос на 6,5% и составил 12 млрд долларов США: "Экспорт ненефтяных продуктов вырос на 21,2%. В первом квартале этого года инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 51,7% по сравнению с прошлым годом".