С 1 октября вводится запрет на деятельность арендаторов на рынках без налогового учета

С 1 октября фактическая деятельность арендаторов будет разрешена только при условии постановки арендованных объектов на учет в налоговых органах.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, эти требования предусмотрены изменениями в Налоговый кодекс.

Контроль за их выполнением возложен на собственников рынков, которые обязаны ежеквартально предоставлять налоговым органам сведения о налогоплательщиках, с которыми расторгнуты договоры аренды, приостановивших или продолжающих деятельность.

Кроме того, собственники должны в течение шести месяцев с 1 октября обеспечить постановку на учет всех хозяйственных объектов и арендаторов, не состоящих на учете.

Новые требования направлены на предотвращение незаконной предпринимательской деятельности и легализацию арендных отношений.