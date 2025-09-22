С 1 октября вводится запрет на деятельность арендаторов на рынках без налогового учета
- 22 сентября, 2025
- 15:33
С 1 октября фактическая деятельность арендаторов будет разрешена только при условии постановки арендованных объектов на учет в налоговых органах.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, эти требования предусмотрены изменениями в Налоговый кодекс.
Контроль за их выполнением возложен на собственников рынков, которые обязаны ежеквартально предоставлять налоговым органам сведения о налогоплательщиках, с которыми расторгнуты договоры аренды, приостановивших или продолжающих деятельность.
Кроме того, собственники должны в течение шести месяцев с 1 октября обеспечить постановку на учет всех хозяйственных объектов и арендаторов, не состоящих на учете.
Новые требования направлены на предотвращение незаконной предпринимательской деятельности и легализацию арендных отношений.