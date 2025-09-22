İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Oktyabrın 1-dən vergi uçotuna alınmayanlara bazarlarda fəaliyyət göstərməyə icazə verilməyəcək

    Biznes
    • 22 sentyabr, 2025
    • 14:54
    Oktyabrın 1-dən vergi uçotuna alınmayanlara bazarlarda fəaliyyət göstərməyə icazə verilməyəcək

    Bu il oktyabrın 1-dən bazarlarda icarəçilərin faktiki fəaliyyət göstərməsi yalnız onların icarəyə götürdükləri obyektlərin vergi orqanında uçota alınması təmin edildikdən sonra mümkün olacaq.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bazarlara vergi nəzarətinin təmin edilməsi ilə bağlı Vergi Məcəlləsinə ötən ilin sonunda edilmiş dəyişikliklər oktyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Bu öhdəliyin təmin edilməsini bazar mülkiyyətçiləri həyata keçirməlidir.

    Bununla yanaşı, bazarlarda daşınmaz əmlaklar sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə edildikdə təsərrüfat obyektinin girişində onun vergi orqanında uçota alınması ilə bağlı informasiya, yəni vergi ödəyicisinin adı və VÖEN-i göstərilən məlumat yerləşdirilməlidir.

    Qanunvericiliyin yeni tələblərinə əsasən, bazarların mülkiyyətçiləri tərəfindən icarə müqaviləsinə xitam verilmiş, fəaliyyətini dayandıran, eləcə də fəaliyyətini davam etdirən vergi ödəyiciləri barədə məlumat formasının rübdə 1 dəfə vergi orqanlarına təqdim edilməsi ilə bağlı vəzifə də müəyyən edilib. Dəyişikliklər kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları və kənd təsərrüfatı kooperativi bazarlarına aid deyil.

    Bazarların mülkiyyətçiləri oktyabrın 1-dən növbəti 6 ay ərzində vergi orqanında uçota alınmamış təsərrüfat obyektinin və həmin obyekti icarəyə götürənlərin uçota alınmasını təmin etməlidir.

    Dəyişikliklər qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyətinin qarşısının alınması və uçot intizamının gücləndirilməsinə xidmət edəcək, bazarlarda uçotsuz fəaliyyətin qarşısı alınacaq. Bu isə, öz növbəsində, icarə haqlarının rəsmiləşdirilməsinə, bazar mülkiyyətçilərinin qanunauyğun şəkildə fəaliyyət göstərməsinə gətirib çıxaracaq.

    bazar vergi uçotu Dövlət Vergi Xidməti
    С 1 октября вводится запрет на деятельность арендаторов на рынках без налогового учета

    Son xəbərlər

    15:46

    Azərbaycan IFC ilə yeni əməkdaşlıq sazişi imzalayıb

    Biznes
    15:45

    Roland Prays: "Dünya Bankı və Aİ 2026-cı ildə Orta Dəhlizi inkişaf etdirəcək"

    İnfrastruktur
    15:44

    Azərbaycanda "Yaşıl Enerji Sənaye Parkı" yaradılacaq

    Sənaye
    15:43

    KOBİA: KOB-ların rəqəmsal və "yaşıl keçid"inə dəstək artırılır

    Biznes
    15:36

    "Bank Avrasiya"nın Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılacaq

    Maliyyə
    15:33
    Rəy

    Fələstinin tanınması – Yaxın Şərq düyününü vuranlar onu açmağa başlayıb - ŞƏRH

    Region
    15:32

    Ceyms Jan: "Azərbaycan üçün yeni qlobal investisiya strategiyalarının hazırlanması zəruridir"

    Biznes
    15:22

    AZPROMO: Bu ildən ixracatçılara əlavə dəstək mexanizmləri təqdim olunacaq

    Biznes
    15:20

    Avropa İttifaqı Azərbaycana dəstəyini gücləndirir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti