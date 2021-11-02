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Рынок подержанных автомобилей Азербайджана оживает

Рынок подержанных автомобилей Азербайджана оживает В октябре этого год спрос на подержанные автомобили в Азербайджане в сравнении с предыдущим месяцем увеличился.
Бизнес
2 ноября 2021 г. 11:18
Рынок подержанных автомобилей Азербайджана оживает

В октябре этого год спрос на подержанные автомобили в Азербайджане в сравнении с предыдущим месяцем увеличился.

Эксперт по вопросам транспорта Эльданиз Джафаров прокомментировал Report процессы, происходящие на автомобильном рынке страны.

По его словам, в прошлом месяце на рынке наблюдалось сезонное оживление: "Жаркое лето осталось позади, а зимой спрос на транспортные средства среди горожан растет. Цены также незначительно выросли по сравнению с сентябрем. Рост не превышает 2%. А цены на новые автомобили остались прежними".

По его словам, есть постоянный спрос на новые автомобили: "Благодаря стабильному манату и устойчивой экономики граждане могут себе позволить покупать новые автомобили. Примерно с декабря этого года по апрель следующего года ожидается рост спроса на новые комфортабельные и безопасные автомобили. Поскольку крупные автопроизводители в незначительном объеме сократят производство. Но резкого изменения цен до конца этого года не ожидается. С начала следующего года цены могут вырасти примерно на 2-3%. Это связано с ростом цен на международные перевозки и сокращением производства.

Эксперт рассказал о ввозе в страну гибридных автомобилей: "Отрадно, что граждане проявляют интерес к гибридным автомобилям. Но иногда в страну завозят подержанные и непригодные автомобили из США. Хотелось бы, чтобы импортировались новые гибридные автомобили европейской спецификации, чтобы потом не возникало проблем с их ремонтом. В Азербайджане возможен ремонт гибридных автомобилей европейской спецификации, этим занимаются официальные дилеры. Но при ремонте гибридных автомобилей, импортируемых из США, возникают проблемы".

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Версия на английском языке Azerbaijan's second-hand car market recovering
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ikinci əl avtomobil bazarında canlanma yaşanır

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