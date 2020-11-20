Рынок недвижимости испытывает дефицит покупателей

"Серьезных изменений на общем рынке не произошло. В октябре цены выросли на 0,5%, по сравнению с прошлым годом - на 5,03%"

С начала карантинного периода в Баку практически прекратились продажи в многоквартирных домах. Граждане в летние месяцы начали отдавать предпочтение частным домам, и в результате начала расти аренда и продажа частного жилья. А операции по купле-продаже и аренде квартир в зданиях сократились почти на 80%.

Об этом Report заявил эксперт по имущественным вопросам Эльнур Фарзалиев, комментируя общую ситуацию на рынке недвижимости.

Эксперт перечислил причины, влияющие на ухудшение ситуации на рынке:

"Закрытие границ с зарубежными странами, ограничение на въезд в Баку жителей с районной регистрацией, и ограничения на выход из дома и другие факторы снизили динамику рынка. Чтобы купить дом, человеку приходится в течение дня осмотреть не одну, а несколько квартир, что было невозможно сделать за 2-3 часа, в течение которых разрешалось покидать место жительства в период карантина. С другой стороны, владельцы квартир тоже не были рады визитерам из-за страха перед вирусом. Все это создало застой на рынке. Продавались только квартиры по линии Госагентства по жилищному строительству (MİDA). В настоящее время есть спрос на госипотеку. В целом же во всем мире динамика рынка недвижимости по сравнению с прошлым годом значительно ниже. Новые здания строились, поскольку был спрос на квартиры. Сейчас же строительство, можно сказать, приостановилось”.

Э.Фарзалиев считает, что вероятность падения цен на рынке недвижимости нереальна: "Сегодня затраты на строительство очень высоки. Земельных участков, пригодных для строительства многоквартирных зданий в центре и на близких к центру территориях, практически нет, а цены очень высоки. Усложнение процессов оформления документов также влияет на цены. Отдельные люди могут продавать свои дома по низким ценам при острой нужде в деньгах, но, в целом, маловероятно снижение цен на рынке. В период пандемии упали цены только на дачные дома. Раньше их цены были сильно взвинчены, а во время пандемии сбалансировались".

По словам эксперта, причиной проблемы на рынке является малое количество покупателей: "Сегодня спрос на крупные объекты очень мал, а цены значительно выше. Дворцы торжеств, объекты для проведения поминок не работают. То же самое можно сказать и о ресторанах, отелях и центрах отдыха. Объект, стоивший ранее один миллион манатов, сейчас предлагался за 500 тыс. манатов, и все равно не находит покупателей.

Как правило, в летние месяцы покупателей домов становится все меньше и меньше. А в этом году число покупателей в связи с пандемией еще больше сократилось. Обычно ситуация исправлялась каждый год после 15 августа. В этом году свою роль сыграли, помимо пандемии, события вокруг Карабаха. К примеру, трехкомнатная квартира стоимостью 100 тыс. манатов предлагался за 90 тыс. манатов, а покупателей все равно нет. То есть проблема не в ценах, а в отсутствии покупателей”.

Генеральный директор консалтинговой компании MBA, эксперт по недвижимости Нусрат Ибрагимов рассказал о процентном соотношении цен на рынке недвижимости:

"Серьезных изменений на общем рынке не произошло. В октябре цены выросли на 0,5%, по сравнению с прошлым годом - на 5,03%.

На вторичном рынке жилья рост цен за месяц составил 0,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 1,72%. На первичном рынке жилья за месяц цены выросли на 3,34%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение цен на 1,28%. Рост цен частных жилых и дачных домов за месяц составил 2,51%, за год - 5,34%. В ценах на коммерческие объекты за месяц наблюдался рост на 1,37%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены упали на 0,6%”.