Рынок Азербайджана покидают три иностранные компании

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ликвидируются представительства трех иностранных компаний. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

Одним из них является представительство ООО China Geo-Engineering Corporation International. Требования кредиторов принимаются по адресу: г. Баку, Хатаинский район, пр. Нобеля, 15, квл. 1212.

Азербайджан покидает также британская Cadbury CIS B.V. Кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, пр. Нефтяников, 153, бизнес-центр Port Baku Towers (Южная башня), 9-й этаж.

О своем закрытии объявил также филиал турецкого ООО Elit. Кредиторам следует предъявить требования по адресу: г. Баку, Сабаильский район, ул. Мамеда Эфендиева, 3.