Рынки США упали до минимума за 10 месяцев после Brexit

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Фондовые индексы США показали самое значительное падение за 10 месяцев после объявления результатов референдума о выходе Великобритании из ЕС. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, акции многих компаний потеряли в цене.

Так, General Electric подешевела на 2,7 процента, American Express — на пять процентов, Caterpillar — на 6,6 процента. Капитализация Procter&Gamble упала на 2,3 процента. Бумаги банков Goldman Sachs и JPMorgan просели на 7,1 и семь процентов соответственно.

23 июня, в Великобритании прошел референдум по вопросу о дальнейшем пребывании страны в ЕС. Сторонники Brexit победили с 51,9 процента голосов.