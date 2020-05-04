Названы готовящиеся возобновить трансграничные поездки страны

Власти Сингапура, Австралии, Канады, Южной Кореи и Новой Зеландии договорились возобновить трансграничные поездки.

Как передает Report со ссылкой на The Straits Times, такие договоренности в минувшую пятницу были достигнуты в ходе видеоконференции министров торговли указанных стран.

«Эти инициативы не только помогут нам преодолеть проблемы, связанные с пандемией коронавируса, но и позволят нам быстро восстановиться, как только ситуация стабилизируется», - цитирует The Straits Times министра торговли и промышленности Сингапура Чан Чун Сина.

В опубликованном заявлении по итогам многосторонних переговоров глав делегаций этих стран изложены планы действий по смягчению правил, касающихся свободного передвижения людей, перемещения товаров и услуг. Стороны договорились ускорить таможенные процедуры и воздерживаться от введения экспортных ограничений на такие товары, как продовольствие и медикаменты, а также обеспечивать бесперебойное функционирование логистики и сети поставок.

Министры также взяли на себя обязательства свести к минимуму воздействие коронавируса на торговлю и инвестиции, а также содействовать экономическому восстановлению после пандемии. По их словам, для этого следует наладить тесное сотрудничество со Всемирной торговой организацией и взаимообмен передовым опытом, а также проводить консультации с частным сектором.

По словам Чан Чун Сина, ограничения на поездки, вызванные коронавирусом, нарушили деловую активность во всем мире. Их возобновление поможет добиться экономического подъема. Ранее Пекин также анонсировал открытие «скоростного канала» между Китаем и Южной Кореей для представителей бизнес-сообщества двух стран. По информации МИД КНР, этот канал предусматривает упрощенные процедуры взаимных поездок по делам бизнеса, логистики, производства и оказания технических услуг. Эти меры будут способствовать возобновлению цепочек производства и поставок товаров между двумя странами. Новый режим распространяется на первые 10 провинций и городов КНР.

«Мы хотели бы обсудить вопрос открытия таких «скоростных каналов» с другими странами», - отметил в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

При этом Гэн Шуан добавил, что «мы обсуждаем это с некоторыми странами», однако, не уточнив с какими. Во внешнеполитическом ведомстве Китая считают, что механизмы «скоростных каналов» направлены на скорейшее возобновление производства, стимулирование экономического роста, обеспечение стабильного функционирования международных промышленных и снабженческих цепочек.