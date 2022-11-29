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Шахин Мустафаев: Татарстан входит в десятку основных торговых партнеров Азербайджана

Шахин Мустафаев: Татарстан входит в десятку основных торговых партнеров Азербайджана Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках визита в Баку принял участие в азербайджано-татарстанском деловом форуме
Бизнес
29 ноября 2022 г. 16:40
Шахин Мустафаев: Татарстан входит в десятку основных торговых партнеров Азербайджана
Шахин Мустафаев

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках визита в Баку принял участие в азербайджано-татарстанском деловом форуме.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана, на встречу собрались представители крупных промышленных предприятий, а также бизнеса двух сторон.

"Существует значительный потенциал для расширения взаимодействия между нашими республиками в области поставок продукции нефтехнической и машиностроительной отраслей Татарстана, развития связей в инвестиционной и инновационно- производственной сфере, в области высоких технологий, судостроения и автомобилестроения, здравоохранения, производства медицинской продукции и фармацевтических препаратов, сотрудничества торгово- промышленных палат", - отметил Рустам Минниханов, обращаясь к участникам форума.

Он также поблагодарил руководство Азербайджана за личное участие в вопросах укрепления сотрудничества.

В свою очередь заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев отметил, что Татарстан уверенно занимает ведущее место в числе экономических партнеров. "Благодаря политической воле лидеров наших стран отношения между Азербайджаном и Россией имеют стратегический характер и охватывают все сферы деятельности. Межрегиональные связи - приоритетное направление для нас. Татарстан входит в десятку основных торговых партнеров. Мы рассчитываем , что по итогам этого года наш товарооборот вырастет в разы", - подчеркнул вице-премьер Азербайджана.

В завершение форума в присутствии руководителей был подписан ряд соглашений. Первый документ подписан между союзом "Торгово-промышленная палата Республики Татарстан" и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана. Также Торгово-промышленная палата Татарстана подписала соглашение с Торгово-промышленной палатой Азербайджана.

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