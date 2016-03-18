​Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 4,2%

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале этого года в Азербайджане объемы розничной торговли в Азербайджане в годовом сравнении выросли на 4,2% и составили 4,3 млрд. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 99,9% потребительских товаров продано негосударственными хозяйствующими субъектами, в том числе 11,5% - юридическими лицами. Розничный товарооборот по негосударственному сектору по сравнению с январем-февралем 2015 года в реальном выражении вырос на 4,2% и составил 4 252,5 млн. манатов.

За первые два месяца текущего года объем продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в годовом исчислении вырос на 5,5% и составил 2 150,0 млн. манатов, непродовольственных товаров - на 3%, составив 2 108,2 млн. манатов.

В розничных торговых сетях на одного потребителя в среднем продано продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на сумму 112 манатов, непродовольственных товаров - 109,9 манатов в месяц.

За январь-февраль этого года население потратило в розничных торговых сетях 50,5% своих средств на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 17,2% - текстильные товары, одежду и обувь, 6,5% - электрические товары и мебель, 5,7% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтические и медицинские товары, 0,9% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и другие товары, 17,9% - иные непродовольственные товары.