Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики

Полное функционирование Статьи 6 может сократить ежегодные расходы стран на реализацию определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) примерно на 250 миллиардов долларов США.

Полное функционирование Статьи 6 может сократить ежегодные расходы стран на реализацию определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) примерно на 250 миллиардов долларов США.

Об этом Report заявил директор-основатель Центра устойчивости и климата (CSC) при Университете принца Султана (Саудовская Аравия), приглашенный лектор колледжа Святого Антония Оксфордского университета, профессор Мохаммад Нуруннаби.

По его словам, 2024 год, с учетом текущей геополитической ситуации, остается достаточно сложным. Однако на 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку предприняты значительные усилия по согласованию новой финансовой цели, призванной помочь странам защитить население и экономики от климатических катастроф, а также использовать преимущества чистой энергии.

Профессор выразил благодарность председательству COP29 за то, что оно дало надежду на реализацию важной повестки, которая небезразлична всем ради будущего планеты.

Нуруннаби напомнил, что на COP29 была утверждена финальная версия предложенного соглашения по борьбе с изменением климата, предусматривающего выделение не менее 300 миллиардов долларов ежегодно к 2035 году, а также уделено особое внимание статьям 6.2 и 6.4 Парижского соглашения, регулирующим торговлю квотами на выбросы углерода.

По его мнению, новая финансовая цель COP29 опирается на значительные достижения предыдущих конференций, в том числе COP27, на которой было согласовано создание фонда компенсации потерь и ущерба, и COP28, где достигнуто глобальное соглашение о быстром и справедливом отказе от всех видов ископаемого топлива, утроении объема возобновляемых источников энергии и повышении климатической устойчивости.

"Соглашение по климатическому финансированию на COP29 обязывает все страны в следующем, 2025 году, представить более эффективные ОНУВ. Эти новые климатические планы должны охватывать все парниковые газы и все секторы, чтобы сохранить цель по ограничению роста температуры в 1,5°C в пределах досягаемости. На COP29 две страны G20 – Великобритания и Бразилия – четко дали понять, что они планируют активизировать климатические действия в рамках своих ОНУВ 3.0, поскольку это полностью отвечает интересам их экономик и народов", - сказал он.

Говоря о торговле между странами (статья 6.2 Парижского соглашения), Нуруннаби подчеркнул, что решение COP29 вносит ясность в то, как страны будут регулировать торговлю квотами на выбросы углерода и как будут действовать реестры, отражающие данный процесс: "На COP29 страны согласовали стандарты для централизованного углеродного рынка в рамках ООН (механизм статьи 6.4). Это хорошая новость для развивающихся стран, которые выиграют от новых финансовых потоков. И это особенно хорошая новость для наименее развитых стран, которые получат поддержку для наращивания своего потенциала, необходимую им для закрепления на рынке".

Профессор также отметил важность согласования статьи 6.8 Парижского соглашения, касающейся нерыночных подходов к смягчению последствий изменения климата. "Статья 6.8 позволяет Сторонам реализовывать национальные климатические планы, включая стратегии смягчения последствий и адаптации, одновременно способствуя устойчивому развитию с помощью этих подходов. Председатель COP29 назвал полное функционирование статьи 6 основным приоритетом, подчеркнув ее роль в обеспечении надежных и прозрачных углеродных рынков. Эти рынки имеют решающее значение для содействия сотрудничеству между странами в достижении их целей в области изменения климата и служат важным инструментом для привлечения большего объема инвестиций в развивающиеся страны", - пояснил он.

Мохаммад Нуруннаби в заключение отметил, что работа над углеродными рынками не завершена в Баку: "Стороны передали Наблюдательному органу, создающему новый механизм углеродного кредитования, длинный список задач на 2025 год, и он будет по-прежнему подотчетен им".