О нас

ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"

ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии" 13^17
Финансы
9 декабря 2024 г. 13:37
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии

Банковский сектор Азербайджана нацелен на финансирование сфер деятельности, указанных в "зеленой таксономии" в рамках обязательств по борьбе с изменением климата.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) .

Отмечается, что такие кредиты предназначены для полного или частичного финансирования, в том числе рефинансирования "зеленых проектов": "Основное отличие "зеленых кредитов" от других видов кредитов заключается в том, что они предназначены только для финансирования проектов, соответствующих сферам деятельности и критериям, указанным в "зеленой таксономии" (утверждена правлением Центробанка 7 ноября 2024 года).

Направлениями, которые будут финансироваться по "зеленой таксономии", являются возобновляемая энергия, энергоэффективность, устойчивое управление водными ресурсами, предотвращение загрязнения и контроль над ним, устойчивое сельское хозяйство, биоразнообразие и охрана, цикличная экономика и управление отходами, "зеленые здания" и устойчивое строительство, "зеленые услуги".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's banks to direct green loans only to sectors in green taxonomy
Версия на азербайджанском языке AMB: Banklar “yaşıl kredit”ləri yalnız taksonomiyadakı sahələrə yönəldə bilər

Самое читаемое

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
Футболист Карабаха на неделю покинет команду
Футболист "Карабаха" на неделю покинет команду
3 декабря 2024 г. 17:14
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
7 декабря 2024 г. 14:46
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
8 декабря 2024 г. 12:12
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
6 декабря 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi