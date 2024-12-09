ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"

13^17

Банковский сектор Азербайджана нацелен на финансирование сфер деятельности, указанных в "зеленой таксономии" в рамках обязательств по борьбе с изменением климата.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) .

Отмечается, что такие кредиты предназначены для полного или частичного финансирования, в том числе рефинансирования "зеленых проектов": "Основное отличие "зеленых кредитов" от других видов кредитов заключается в том, что они предназначены только для финансирования проектов, соответствующих сферам деятельности и критериям, указанным в "зеленой таксономии" (утверждена правлением Центробанка 7 ноября 2024 года).

Направлениями, которые будут финансироваться по "зеленой таксономии", являются возобновляемая энергия, энергоэффективность, устойчивое управление водными ресурсами, предотвращение загрязнения и контроль над ним, устойчивое сельское хозяйство, биоразнообразие и охрана, цикличная экономика и управление отходами, "зеленые здания" и устойчивое строительство, "зеленые услуги".