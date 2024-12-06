Памела Розанна Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов

Проведение конференции, посвященной французскому и нидерландскому колониализму, даст метрополии понять, что Сен-Мартен настроен серьезно.

Проведение в Баку конференции, посвященной проблеме французского и нидерландского неоколониализма, даст метрополиям понять, что Сен-Мартен настроен серьезно в борьбе за обретение независимости.

Об этом в интервью Report заявила экс-министр здравоохранения острова Сен-Мартен Памела Розанна Карти, принимающая участие в конференции "Французский и нидерландский колониализм на Сен-Мартене - один остров, один народ, одна судьба".

Она отметила, что несмотря на то, что участники конференции готовы к возможному преследованию и давлению со стороны властей Франции и Нидерландов, они намерены продолжать борьбу за независимость.

"Если мы дадим им понять, что настроены серьезно, возможно они сядут с нами за стол переговоров", - сказала она.

Экс-министр подчеркнула, что для активистов важна поддержка Азербайджана и Бакинской инициативной группы, поскольку борьба за независимость является тяжелым процессом.

"Важно понимать это, когда идешь против системы. Мы осознаем, что метрополия хочет и дальше управлять этой территорией и не откажется от власти. Эта [борьба] не является легкой прогулкой по парку", - сказала она.

Активистка подчеркнула, что молодое поколение острова Сен-Мартен готово вести борьбу и сражаться за независимость, поскольку они больше всех ощущают последствие колониального гнета.

"Несмотря на то, что наши возможности сильно ограничены, в случае проведения референдума мы будем приятно удивлены решимостью молодежи", - добавила она.