О нас

Памела Розанна Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов

Памела Розанна Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов Проведение конференции, посвященной французскому и нидерландскому колониализму, даст метрополии понять, что Сен-Мартен настроен серьезно.
Внешняя политика
6 декабря 2024 г. 12:58
Памела Розанна Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов

Проведение в Баку конференции, посвященной проблеме французского и нидерландского неоколониализма, даст метрополиям понять, что Сен-Мартен настроен серьезно в борьбе за обретение независимости.

Об этом в интервью Report заявила экс-министр здравоохранения острова Сен-Мартен Памела Розанна Карти, принимающая участие в конференции "Французский и нидерландский колониализм на Сен-Мартене - один остров, один народ, одна судьба".

Она отметила, что несмотря на то, что участники конференции готовы к возможному преследованию и давлению со стороны властей Франции и Нидерландов, они намерены продолжать борьбу за независимость.

"Если мы дадим им понять, что настроены серьезно, возможно они сядут с нами за стол переговоров", - сказала она.

Экс-министр подчеркнула, что для активистов важна поддержка Азербайджана и Бакинской инициативной группы, поскольку борьба за независимость является тяжелым процессом.

"Важно понимать это, когда идешь против системы. Мы осознаем, что метрополия хочет и дальше управлять этой территорией и не откажется от власти. Эта [борьба] не является легкой прогулкой по парку", - сказала она.

Активистка подчеркнула, что молодое поколение острова Сен-Мартен готово вести борьбу и сражаться за независимость, поскольку они больше всех ощущают последствие колониального гнета.

"Несмотря на то, что наши возможности сильно ограничены, в случае проведения референдума мы будем приятно удивлены решимостью молодежи", - добавила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pamela Rozanna Karti: Bakıdakı konfrans Sen-Martenə müstəqillik mübarizəsində kömək edəcək - EKSKLÜZİV
Версия на английском языке Pamela Carty: Baku conference to help Saint Martin in its fight for independence from France and Netherlands

Самое читаемое

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Прогноз погоды на первый день декабря
Прогноз погоды на первый день декабря
30 ноября 2024 г. 12:10
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
29 ноября 2024 г. 19:13
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
В Азербайджане наблюдаются осадки
В Азербайджане наблюдаются осадки
2 декабря 2024 г. 10:37
Футболист Карабаха на неделю покинет команду
Футболист "Карабаха" на неделю покинет команду
3 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi