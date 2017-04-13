Розничный товарооборот в Азербайджане увеличился на 1,6%

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на 7,9 млрд манатов, что на 1,6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 4,0 млрд манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 3,9 млрд манатов - непродовольственные товары. Стоимостный объем проданных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 0,7% и 2,6% по сравнению с аналогичными показателями за 2016 год.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 45,5% средств на продовольственные товары, 5,5% - напитки и табачные изделия, 17,7% - текстильные товары, одежду и обувь, 5,2% - электрические товары, 4,9% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтические и медицинские товары, 0,9% - мебель, 0,8% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 18,2% - иные непродовольственные товары.

В январе-марте 11,2% потребительских товаров продано юридическими лицами, 53,4% - индивидуальными предпринимателями, 35,4% - на рынках и ярмарках.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 272,4 маната, что в номинальном выражении на 36,5 маната больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 138,8 маната, непродовольственных товаров – 133,6 маната.