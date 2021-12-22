Ровшан Наджаф: Важно участие турецких компаний в проектах «Зеленой энергетики» в Карабахе

Товарооборот между Азербайджаном и Турцией растет из года в год. Несмотря на пандемию (COVID-19), стоимость годового товарооборота между двумя странами за 11 месяцев текущего года выросла на 7%.

Товарооборот между Азербайджаном и Турцией растет из года в год. Несмотря на пандемию (COVID-19), стоимость годового товарооборота между двумя странами за 11 месяцев текущего года выросла на 7%.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Ровшан Наджаф на 1-ом азербайджано-турецком энергетическом форуме.

«В настоящее время Азербайджан является вторым крупнейшим торговым партнером Турции. Одной из основных причин увеличения торгового оборота между двумя странами является деятельность в Турции Государственной нефтяной компании (SOCAR). Petkim, являющаяся компанией SOCAR в Турции, стала первой компанией, которая применила стандарты 4-ой промышленной революции в производстве», - отметил он.

Кроме того, Р.Наджаф отметил, что на освобожденных территориях Азербайджана реализуются проекты «Зеленой энергетики» и участие турецких компаний в этих проектах очень значимо: «Верим в перспективы сотрудничества в этой сфере и готовы оказать поддержку компаниям».