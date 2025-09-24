Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Ровшан Амирджанов: Унция золота может подорожать до 4 000 долларов

    Бизнес
    • 24 сентября, 2025
    • 16:35
    Ровшан Амирджанов: Унция золота может подорожать до 4 000 долларов

    В ближайшие месяцы цена унции золота на мировом рынке может достичь 3 900-4 000 долларов США.

    Об этом Report заявил заместитель председателя правления Ассоциации ювелиров Азербайджана Ровшан Амирджанов.

    По его словам, в настоящее время на товарных биржах драгоценные металлы демонстрируют резкое подорожание:

    "Цена на золото достигла исторического максимума, приблизившись к 3 800 долларов США. Рост цен связан со снижением ставки ФРС США, увеличением золотых резервов центральными банками, геополитическими рисками и инфляционными ожиданиями. Сейчас унция золота торгуется по цене 3 760-3 780 долларов, серебра - 44, платины - 1 470, палладия - 1 200-1 240 долларов. На местном рынке грамм золота 999,9 пробы стоит около 205 манатов, золота 750-й пробы - 153 маната, а золота 585-й пробы - около 120 манатов".

    Зампредседателя отметил, что в ближайшие месяцы цена на золото, вероятно, превысит отметку в 3800 долларов и поднимется до 3900–4000 долларов: "Укрепление доллара США, снижение инфляции и геополитической напряженности могут вызвать некоторую коррекцию в краткосрочной перспективе. В среднесрочной и долгосрочной перспективе прогнозируется сохранение тенденции роста цен".

    Унция золота подорожание Ровшан Амирджанов
    Rövşən Əmircanov: "Qızılın bir unsiyası 4 000 dollara qədər bahalaşa bilər"

    Последние новости

    16:56

    В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзита

    Другие страны
    16:54

    Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек

    Внешняя политика
    16:43

    Посла Молдовы вызвали в МИД РФ

    Другие страны
    16:41

    Президент и первая леди приняли участие в официальном приеме 80-й сессии ГА ООН

    Внешняя политика
    16:40

    Объявлен грантовый конкурс для частных детских садов

    Наука и образование
    16:40

    МВД Армении: Выясняются обстоятельства стрельбы во дворе одного из детсадов в Ереване

    В регионе
    16:35

    Азербайджан увеличивает возможности сотрудничества с Сербией в ряде областей

    Бизнес
    16:35

    Ровшан Амирджанов: Унция золота может подорожать до 4 000 долларов

    Бизнес
    16:32

    Кремль: Пашинян примет участие в Глобальном атомном форуме в Москве

    В регионе
    Лента новостей