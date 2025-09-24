Ровшан Амирджанов: Унция золота может подорожать до 4 000 долларов

В ближайшие месяцы цена унции золота на мировом рынке может достичь 3 900-4 000 долларов США.

Об этом Report заявил заместитель председателя правления Ассоциации ювелиров Азербайджана Ровшан Амирджанов.

По его словам, в настоящее время на товарных биржах драгоценные металлы демонстрируют резкое подорожание:

"Цена на золото достигла исторического максимума, приблизившись к 3 800 долларов США. Рост цен связан со снижением ставки ФРС США, увеличением золотых резервов центральными банками, геополитическими рисками и инфляционными ожиданиями. Сейчас унция золота торгуется по цене 3 760-3 780 долларов, серебра - 44, платины - 1 470, палладия - 1 200-1 240 долларов. На местном рынке грамм золота 999,9 пробы стоит около 205 манатов, золота 750-й пробы - 153 маната, а золота 585-й пробы - около 120 манатов".

Зампредседателя отметил, что в ближайшие месяцы цена на золото, вероятно, превысит отметку в 3800 долларов и поднимется до 3900–4000 долларов: "Укрепление доллара США, снижение инфляции и геополитической напряженности могут вызвать некоторую коррекцию в краткосрочной перспективе. В среднесрочной и долгосрочной перспективе прогнозируется сохранение тенденции роста цен".