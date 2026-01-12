Ровшан Амирджанов: Цена унции золота может достичь 5 000 долларов

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Бизнес
    • 12 января, 2026
    • 16:46
    В ближайшие месяцы остается высокой вероятность того, что цена одной унции золота на мировом рынке достигнет 5 000 долларов США.

    Об этом Report заявил заместитель председателя правления Ассоциации ювелиров Азербайджана, председатель Технического комитета по драгоценным металлам и камням, экономист Ровшан Амирджанов.

    По его словам, на фоне растущего интереса к драгоценным металлам на товарных биржах зафиксированы новые рекордные показатели: цена золота впервые превысила 4 600 долларов за тройскую унцию, а серебро продавалось выше 84 долларов. Росту цен способствуют монетарная неопределенность и геополитические риски. Дополнительным фактором стали опасения по поводу возможного влияния на решения Федеральной резервной системы США.

    Экономист отметил, что активизация геополитической повестки также усиливает нестабильность на рынках. Обострение протестов в Иране, заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии и будущей роли НАТО усилили ощущение неопределенности.

    Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе ожидается сохранение волатильности, тогда как в средне- и долгосрочном периоде прогнозируется продолжение восходящего тренда. На рынке серебра, по его словам, в течение 2026 года сохранится дефицит, связанный в основном с ростом инвестиционного спроса, что повышает вероятность удержания цен на высоком уровне.

    Амирджанов также сообщил, что в последние месяцы мировые центральные банки в среднем ежемесячно увеличивали свои резервы на 10–11 тонн золота. Среди основных покупателей называются Казахстан, Турция, Китай, Чехия и Индия. Эта тенденция свидетельствует о сохранении высокого спроса и дополнительной поддержке цен на золото. По его словам, зафиксированные рекорды подтверждают, что 2026 год начался для рынка драгоценных металлов с высоких ценовых позиций: движение золота к отметке 5 000 долларов, ожидания дефицита серебра и продолжающиеся закупки центробанков делают тренд на подорожание актуальным и в дальнейшем.

    Rövşən Əmircanov: "Qızılın 1 unsiyasının qiyməti 5 000 dollara çata bilər"

