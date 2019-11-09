Для продвижения российских брендов и продукции для сферы образования в Азербайджан будет разработана дорожная карта

На следующей неделе ожидается визит в Баку деловой миссии российских предприятий индустрии учебного оборудования и средств обучения.

Как сообщили Report в представительстве АО "Российского экспортного центра" (РЭЦ) в Азербайджане, в ходе миссии предполагается организация конференции «Новейшие российские технологии для образовательной среды» для представителей системы образования Азербайджана, а также посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного, среднего профессионального образования. Мероприятие пройдет 12-13 ноября в столице Азербайджана.

Организаторами конференции выступают РЭЦ и Гильдия учебного оборудования и средств обучения Ассоциации участников рынка артиндустрии.

В работе конференции ожидается участие заместителя министра образования Азербайджана Фирудина Гурбанова, заместителя министра просвещения России Марины Раковой, чрезвычайного и полномочного посла РФ в Азербайджане Михаила Бочарникова и президента Ассоциации участников рынка артиндустрии Ирины Егоровой.

Целью миссии является содействие диалогу российских производителей учебного оборудования и средств обучения с лицами, принимающими решения об оснащении образовательных учреждений (органы исполнительной власти, директора школ, педагоги) Азербайджана, представителями бизнеса рынка образования.

Российские компании представят собственные разработки инновационных образовательных решений, учебную технику, программное обеспечение, школьную мебель, оборудование и инструменты для развития творческих способностей детей, которые высоко зарекомендовали себя как в России, так и за рубежом.

В программу конференции входит обсуждение таких тем, как «3D принтер для образования - какой он должен быть. Применение 3D печати в процессе обучения», «Образовательные технологии и учебные наборы МГБот», «Гибкие решения ГалСен для обучения техников и инженеров будущего», «ROBBO-открытая робототехника для образования детей от 5 до 15 лет», «Оснащение учебных классов швейным и дополнительным специальным оборудованием по международным стандартам компетенции «Технологии моды», «Как мы научили тысячу студентов программировать дроны», «Использование современных инновационных технологий по робототехнике, нейротехнологиям, компьютерному зрению, IT-технологий. Цифровые технологии и средства обучения компании. Брейн Девелопмент для создания развивающей среды и образовательного пространства учреждений Азербайджана», «Профобразование в области машиностроения», «Цифровое образование. Современный инструмент», «Образовательный потенциал детской мультстудии», «Образовательные решения (учебно-лабораторная база) для технического среднего профессионального образования», «Аэрокосмическое образование для школ, колледжей, университетов», «Модульная парциальная программа развития интеллектуальных способностей детей посредством научно-технического творчества «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного», «Интерактивные (hands-on) модели и междисциплинарное образование».

В деловой миссии примут участие ведущие российские компании: ООО «Дидактические системы», ИПЦ Учебная техника ГалСен, ASRobotics, ООО "НПК ДИДАКТИКА", ООО «КиберТех», ООО «Брейн Девелопмент» и другие.

По итогам деловой миссии в России состоится рабочая встреча представителей компаний, принявших в ней участие, и будут намечены шаги, каким образом можно достичь синергетического эффекта. Предполагается разработка дорожной карты, направленной на совместное продвижение российских брендов и продукции в Азербайджан.

АО "Российский экспортный центр" – государственный институт поддержки несырьевого экспорта. Он предоставляет российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. РЭЦ работает со всеми экспортерами несырьевой продукции, товаров и услуг без отраслевых ограничений, оказывая содействие на любом этапе экспортной деятельности.

Представительство РЭЦ в Азербайджане открылось в 2017 году. Важной задачей представительства РЭЦ является содействие продвижению российского несырьевого экспорта путем предоставления кредитно-гарантийных продуктов РЭЦ.