Азербайджан увеличил импорт российского шоколада

Россия в первом полугодии 2019 года увеличила экспорт шоколада в Азербайджан 13,9%.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, Россия экспортировала в Азербайджан 5,815 тысяч тонн шоколада. Стоимость импортированного Азербайджаном российского шоколада составляет 13,48 млн долларов, что на 15,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Российские поставки занимают 72,8% импорта шоколада в Азербайджан за январь-июнь 2019 года. Общий импорт шоколада в Азербайджан составил 20,3 млн долларов, что на 9% превышает аналогичный показатель прошлого года. Всего за указанный период в Азербайджан было завезено 7,984 тысяч тонн шоколада, что на 4,6% больше показателя первого полугодия 2018 года.

Отметим, что Россия является главным поставщиком шоколада в Азербайджан.