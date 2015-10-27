Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Россия поднялась на три строчки в рейтинге Doing Business-2016 Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC) и заняла 51-е место, между Перу и Молдавией, свидетельствуют данные доклада международных организаций.

Доклад "Ведение бизнеса" составляется уже в тринадцатый раз и охватывает 189 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.

Возглавляет мировой рейтинг по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса десятый год подряд Сингапур. Кроме него в десятку лидеров рейтинга вошли: Новая Зеландия, Дания, Южная Корея, Гонконг, Великобритания, США, Швеция, Норвегия, Финляндия, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Из стран постсоветского пространства лидирующую позицию занимает Эстония (16-е место), за ней следуют Литва (20-е место), Латвия (22-е место), Грузия (24-е место). Затем идут Армения (35-е место), Казахстан (41-е место), Белоруссия (44-е место).

Ниже России по рейтингу располагаются Молдавия (52-е место). Азербайджан (63-е место), Киргизия (67-е место), Украина (83-е место) и Таджикистан (132-е место).