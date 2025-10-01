Российский миллиардер Вагит Алекперов с начала года потерял $147 млн
Состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось на $19,7 млрд.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствует Bloomberg Billionaires Index, который учитывает стоимость акций компаний самых состоятельных бизнесменов.
В список входят 20 россиян, их общее состояние оценивается в $305,3 млрд (всего в индексе 500 предпринимателей).
Лидером по росту капитала стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (170-я строчка). Его состояние выросло на $4,82 млрд с начала года, до $15,8 млрд.
В пятерку богатейших россиян входят: Один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин - $29,3 млрд (+ $1,42 с начала года); Основатель "Северстали" Алексей Мордашов - $26,6 млрд (+ $3,41 млрд); Совладелец ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов - $25,2 млрд (– $147 млн, занимает 94 место); Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон - $24,9 млрд (+ $2,54 млрд); Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - $22,7 млрд (– $3,17 млрд).