    Бизнес
    • 01 октября, 2025
    • 11:31
    Российский миллиардер Вагит Алекперов с начала года потерял $147 млн

    Состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось на $19,7 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствует Bloomberg Billionaires Index, который учитывает стоимость акций компаний самых состоятельных бизнесменов.

    В список входят 20 россиян, их общее состояние оценивается в $305,3 млрд (всего в индексе 500 предпринимателей).

    Лидером по росту капитала стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (170-я строчка). Его состояние выросло на $4,82 млрд с начала года, до $15,8 млрд.

    В пятерку богатейших россиян входят: Один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин - $29,3 млрд (+ $1,42 с начала года); Основатель "Северстали" Алексей Мордашов - $26,6 млрд (+ $3,41 млрд); Совладелец ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов - $25,2 млрд (– $147 млн, занимает 94 место); Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон - $24,9 млрд (+ $2,54 млрд); Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - $22,7 млрд (– $3,17 млрд).

