Российский экспортный центр намерен открыть торговое представительство в Азербайджане

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Российский экспортный центр (РЭЦ) намерен открыть торговое представительство в Азербайджане в следующем году. Как сообщает Report, об этом заявил управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу АО "Эксар", входящего в состав Российского экспортного центра, Никита Гусаков.

По его словам, торговое представительство РЭЦ в Азербайджане станет первым на Южном Кавказе. Он отметил, что оно будет заниматься проектами для малого и среднего бизнеса, планируются также ряд крупных проектов с участием ЗАО "Азербайджанские железные дороги", а также по линии "Газпромбанк" и SOCAR.

"Это поможет расширить экспорт небольших российских компаний и дополнительно маркетировать услуги среди местных покупателей российской продукции", - отметил Н. Гусаков.

По его словам, Азербайджан сегодня является ключевым рынком для РЭЦ.

Управляющий директор отметил, что РЭЦ профинансировал на полмиллиарда долларов 14 экспортных проектов в Азербайджане, в том числе в железнодорожной сфере, поставке железнодорожных вагонов, металлургии, фармацевтики, пищевой промышленности и ряде других отраслей.

Н. Гусаков указал, что в Азербайджане фиксируется высокий спрос на российскую продукцию.