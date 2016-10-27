Россельхознадзор приостановил оформление более 16 тонн молочной продукции из Азербайджана

Баку. 27октября. REPORT.AZ/Сотрудники управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям приостановили оформление более 16 тонн молочной продукции, поступившей в столичный регион из Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Было приостановлено оформление партии готовой молочной продукции (сыр, творог, сметана, масло сливочное, мацони, айран, лабан) общим весом 16,06 тонн, поступившей из Азербайджана. При проведении ветеринарного контроля установлено: на часть продукции (творог, сметана, масло сливочное, мацони, айран, лабан) отсутствует разрешение Россельхознадзора на ввоз в РФ; отсутствует информация, предусмотренная п. 1.9 «Учреждение страны-экспортера выдавшее сертификат», п. 2.7 «Маркировка» ветеринарного сертификата Азербайджана; дата выработки продукции, указанная в ветеринарном сертификате, не соответствует фактической дате выработки, указанной на части продукции; на части продукции (масло сливочное) отсутствуют маркировочные этикетки на русском языке», - уточняется в сообщении.

Груз задержан и помещен на ответственное хранение, заключили в пресс-службе.