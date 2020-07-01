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Рыночная стоимость портфеля недвижимости ГНФАР возросла

​Рыночная стоимость портфеля недвижимости ГНФАР возросла

Рыночная стоимость портфеля недвижимости Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2019 году составила 2,709 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на годовой отчет об исполнении бюджета ГНФАР за 2019 год.

Рыночная стоимость портфеля недвижимости фонда в прошлом году была на 26% больше, чем в 2018 году.

В 2019 году объем чистых инвестиций в подпортфель недвижимости составил 406,6 млн долларов США.

Общая сумма инвестиций Нефтяного фонда в комплексы недвижимости составила 2,5 млрд долларов США.

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