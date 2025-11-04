Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет

Резиденты Нахчыванской Автономной Республики (НАР) могут быть освобождены от большинства налогов на срок 10 лет.

Report сообщает, что это отражено в бюджетных материалах на следующий год.

В связи с этим планируется внесение поправок в Налоговый кодекс.

Согласно предлагаемым поправкам, предусматривается освобождение резидентов Нахчывана на 10 лет - с 1 января 2026 года - от уплаты налога на прибыль (доход), имущество, землю и упрощенного налога.

Кроме этого, дивидендные доходы акционеров (пайщиков) юридических лиц, являющихся резидентами в НАР, также планируется освободить от уплаты налогов 10 лет - начиная с 1 января 2026 года.