Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет
Бизнес
- 04 ноября, 2025
- 11:13
Резиденты Нахчыванской Автономной Республики (НАР) могут быть освобождены от большинства налогов на срок 10 лет.
Report сообщает, что это отражено в бюджетных материалах на следующий год.
В связи с этим планируется внесение поправок в Налоговый кодекс.
Согласно предлагаемым поправкам, предусматривается освобождение резидентов Нахчывана на 10 лет - с 1 января 2026 года - от уплаты налога на прибыль (доход), имущество, землю и упрощенного налога.
Кроме этого, дивидендные доходы акционеров (пайщиков) юридических лиц, являющихся резидентами в НАР, также планируется освободить от уплаты налогов 10 лет - начиная с 1 января 2026 года.
