    Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет

    Бизнес
    • 04 ноября, 2025
    • 11:13
    Резиденты Нахчыванской Автономной Республики (НАР) могут быть освобождены от большинства налогов на срок 10 лет.

    Report сообщает, что это отражено в бюджетных материалах на следующий год.

    В связи с этим планируется внесение поправок в Налоговый кодекс.

    Согласно предлагаемым поправкам, предусматривается освобождение резидентов Нахчывана на 10 лет - с 1 января 2026 года - от уплаты налога на прибыль (доход), имущество, землю и упрощенного налога.

    Кроме этого, дивидендные доходы акционеров (пайщиков) юридических лиц, являющихся резидентами в НАР, также планируется освободить от уплаты налогов 10 лет - начиная с 1 января 2026 года.

    Нахчыван резиденты Бюджетный пакет налоговые льготы
    Naxçıvandakı rezidentlər 10 il müddətinə əksər vergilərdən azad edilə bilər
    Nakhchivan residents may be exempt from most taxes for 10 years

